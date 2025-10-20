Изненадващо: Именита гимнастичка прекратява кариерата си (ВИДЕО)

Състезателката по художествена гимнастика от Беларус Анастасия Салос обяви, че слага край на спортната си кариера. "Благодаря ви, зрители, за подкрепата, за аплодисментите ви след най-трудния елемент. Вие бяхте част от дългото ми пътуване. Моят отбор... моите момичета, моите съпернички и моите най-верни приятелки. Плачехме заедно в съблекалнята и се смяхме до сълзи в хотелите по време на тренировъчните лагери. Благодаря ви за всяко „дръж се!“, за всяко рамо, което ми предложихте – ние сме едно цяло", написа гимнастичката.

Нов етап

"Беше невероятна чест да изпълня нашия национален химн, да стоя на подиума и да представя страната си на световната сцена. Надявам се да оправдая доверието, което ми беше гласувано, и да оставя своя отпечатък в историята на художествената гимнастика. Животът тепърва започва. Стоя на прага на нов етап, готова да предам опита и любовта си към гимнастиката като треньор." обяснява още Салос в специален пост за феновете.

Салос е родена на 18 февруари 2002 г. Бронзова медалистка от европейското първенство през 2020 г. и през 2021 г. - с обръч и бухалки. Участник в Олимпиадата в Токио.

