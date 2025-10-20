Войната в Украйна:

Изненадващо: Именита гимнастичка прекратява кариерата си (ВИДЕО)

20 октомври 2025, 20:16 часа 622 прочитания 0 коментара
Състезателката по художествена гимнастика от Беларус Анастасия Салос обяви, че слага край на спортната си кариера. "Благодаря ви, зрители, за подкрепата, за аплодисментите ви след най-трудния елемент. Вие бяхте част от дългото ми пътуване. Моят отбор... моите момичета, моите съпернички и моите най-верни приятелки. Плачехме заедно в съблекалнята и се смяхме до сълзи в хотелите по време на тренировъчните лагери. Благодаря ви за всяко „дръж се!“, за всяко рамо, което ми предложихте – ние сме едно цяло", написа гимнастичката.

Нов етап

"Беше невероятна чест да изпълня нашия национален химн, да стоя на подиума и да представя страната си на световната сцена. Надявам се да оправдая доверието, което ми беше гласувано, и да оставя своя отпечатък в историята на художествената гимнастика. Животът тепърва започва. Стоя на прага на нов етап, готова да предам опита и любовта си към гимнастиката като треньор." обяснява още Салос в специален пост за феновете.

Салос е родена на 18 февруари 2002 г. Бронзова медалистка от европейското първенство през 2020 г. и през 2021 г. - с обръч и бухалки. Участник в Олимпиадата в Токио. 

Евгения Чаушева
