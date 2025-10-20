Българският скулптор, постигнал световно признание във Франция

Войната в Украйна:

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Боян Райнов (1921 – 2005) е скулптор и художник, син на писателя, философа и художника акад. Николай Райнов и брат на писателя Богомил Райнов. След Втората световна война се установява във Франция и никога повече не се завръща в България по политически причини. Във Франция получава широко признание: негови монументални скулптури стоят на публични места в Париж и околностите му. През 1982 г. френската пощенска служба издава марка "Семейството" („La Famille“) по неговата едноименна монументална скулптура.

Изяви във Франция и международно признание

Боян Райнов е възпитаник на Художествената академия в София, а от 1946 г. се премества в Париж като по-късно там е натурализиран. Почти веднага след пристигането си - още през 1946–1947 г. прави изложба с рисунки по книгата на Пол Елюар „Красавиците и зверовете“, с предговор от Жан Кокто.

През 1962–1963 г. Париж започва да изкупува негови творби, днес някои от тях са поставени на площади в предградия на френската столица.

През 1963 г. Боян Райнов получава първа награда на Международната изложба на скулптурата в Монте Карло за „Les Enlacés“ („Прегърнатите“).

Установява ателието си в малкото градче Антони близо до Париж - днес в града има кръгово кръстовище на негово име.

Известна негова композиция, създадена специално за града след спечелена общинска поръчка през 1978 г., е „L’amitié des hommes“ („Приятелството между хората“), която краси един от площадите на Антони. Друга негова скултура, наречена „La ville“ („Градът“), е монтирана пред кметството на град Ноази льо Сек.

Елена Страхилова
