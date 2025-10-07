Войната в Украйна:

Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30 процента

07 октомври 2025, 15:18 часа 351 прочитания 0 коментара
Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30 процента

Украйна да увеличи вноса на природен газ с 30 процента след руски въздушни удари по газовата ѝ инфраструктура, заяви министърът на енергетиката на страната Светлана Гринчук, цитирана от Ройтерс и БТА.

Гринчук заяви пред репортери на брифинг в Киев, че е обсъдила допълнителен внос на газ със страните от Г-7.

Министърът заяви, че въздушните удари са причинили "значителни" щети на капацитета за производство на газ на Украйна, но отказа да даде конкретни подробности.

Още: Русия извърши най-голямата въздушна атака срещу украинската газова инфраструктура

Гринчук допълни, че атаките са били насочени към регионална газова инфраструктура, както и към съоръжения за пренос на електроенергия във райони на Украйна, които са в близост до фронтовата линия. Тя добави, че страната обмисля увеличаване на вноса на втечнен природен газ.

"Булгартрансгаз" предложи удължаване на маршрутния продукт за пренос на газ към Украйна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Украйна втечнен газ газови доставки природен газ информация 2025
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес