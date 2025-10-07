Украйна иска да увеличи вноса на природен газ с 30 процента

Украйна да увеличи вноса на природен газ с 30 процента след руски въздушни удари по газовата ѝ инфраструктура, заяви министърът на енергетиката на страната Светлана Гринчук, цитирана от Ройтерс и БТА.

Гринчук заяви пред репортери на брифинг в Киев, че е обсъдила допълнителен внос на газ със страните от Г-7.

Министърът заяви, че въздушните удари са причинили "значителни" щети на капацитета за производство на газ на Украйна, но отказа да даде конкретни подробности.

Гринчук допълни, че атаките са били насочени към регионална газова инфраструктура, както и към съоръжения за пренос на електроенергия във райони на Украйна, които са в близост до фронтовата линия. Тя добави, че страната обмисля увеличаване на вноса на втечнен природен газ.

