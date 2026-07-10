От "има достатъчно бензин" до "има недостиг": Руски вицепремиер смени плочата

Руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за руския енергиен сектор, призна официално за проблемите с осигуряването на горива за руските граждани поради украинските атаки с далекобойни дронове, които поразяват и изваждат постоянно от строя руските петролни рафинерии.

"Трябва да признаем, че има проблеми и недостиг, поради което виждаме опашки. Понякога бензиностанциите работят неравномерно. Недостигът е разбираем, защото нашите петролни рафинерии са частично извън експлоатация поради ударите. Въпреки това правим всичко възможно, за да засилим сигурността на нашите рафинерии", каза той, цитиран от ТАСС.

Думите му идват след като на 26 юни, 2026 година точно той заяви, че на руския пазар имало достатъчно количества горива:

Сега обаче забраната за износ на руски бензин и дизел, която е в сила, била необходима, за да се справи Русия със ситуацията. "Сега временно забранихме износа на бензин и дизелово гориво, за да снабдяваме предимно вътрешния пазар. И ще направим всичко това, за да стабилизираме ситуацията", поясни руският вицепремиер. Той побърза да увери, че Русия имала достатъчно капацитет да рафинира горива и "като цяло сме достатъчно снабдени".

Според Новак, руснаците се сблъскват и с прекупвачи, които завишават цените на бензина.

Руското производство на бензин е спаднало до около 65% от търсенето в страната за сезона след ударите на украински дронове по рафинерии, съобщи "Ройтерс". Дневният недостиг е 40 000-45 000 тона или около 35% в сравнение с прогнозирания дефицит от 25% през юни.

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Мерки и мерки

В Кировска област се въвежда система за продажба на бензин на база четни и нечетни номера на превозните средства. Бензиностанциите ще имат дежурни служители.

"От 00:00 часа на 11 юли бензинът ще се продава по регистрационен номер. В четните дни от месеца ще зареждат превозни средства с регистрационни номера, започващи с 0, 2, 4, 6 и 8, а в нечетните дни - регистрационни номера, започващи с 1, 3, 5, 7 и 9", обяви областният губернатор Александър Соколов. Преди това системата с регистрационни номера беше въведена в Псковска, Астраханска, Липецка, Орловска и Нижегородска области, както и в Мордовия.

Освен това, на 10 юли служители на пътна полиция, патрулна полиция и Национална гвардия ще бъдат разположени на бензиностанциите в Киров, за да регулират опашките.

The fuel shortage is pushing "the world's biggest parking lot" into the future



Hours-long queues at gas stations and rising fuel prices are driving Russians to switch to electric vehicles.



According to Autostat, sales of new EVs and hybrids jumped in June, just as the fuel… pic.twitter.com/7vYev5uLpt — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

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