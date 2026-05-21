Знаково уволнение: Румен Радев освободи директора на БАБХ

Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски е освободен от длъжност от премиера Румен Радев, съобщи БНР, като се позовава на свой източник. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.

Според Мавровски заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат.

Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители.

Д-р Ангел Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.

