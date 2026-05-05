В България половин заплата отива за наем, в София - почти 2 заплати

В България общите разходи за наем са средно около 45% от минималната работна заплата. Така страната ни се нарежда в групата на страните от Европейския съюз, в които гражданите дават най-висок процент от дохода си за наем. Това сочи проучване на Европейския синдикален институт, оповестено от КНСБ.

За София съотношението е далеч по-високо, главно заради много по-високите наеми в столицата.

Според данните за Европа средната цена за наем на жилище е с над 700 евро повече от минималната работна заплата в Прага, Лисабон и Дъблин, както и с над 400 евро повече в Атина, Братислава, Будапеща и Валета.

Софийските наеми - 150% от минималната заплата

Проучването още сочи, че в София наемателите плащат средно 954 евро, което е 154% от дохода на работещ на минимална заплата, който тази година у нас е 620 евро.

Разходите за наем на жилища в повечето европейски столици надвишават доходите на нископлатените работници, алармираха синдикалистите. Работниците, живеещи извън столиците, също се сблъскват с трудности.

Източник: БГНЕС

Когато се вземат предвид данните за цялата съответна страна, средната цена за наемане на апартамент в ЕС е 42% от минималната работна заплата.

Най-нископлатените работници в пет държави – Малта, Ирландия, Нидерландия, Люксембург и Естония – харчат повече от половината от заплатата си за наемане на средностатистически апартамент с 1-2 спални, докато работниците в други 12 държави харчат 1/3 или повече.

Европейската конфедерация на профсъюзите призовава за няколко неща:

Всички държави членки да приложат изцяло директивата за минималната работна заплата, включително стабилни планове за действие за реално насърчаване на колективното договаряне, което ще гарантира, че повече работници получават справедливо заплащане

Правителствата на държавите-членки да вземат предвид разходите за жилище, когато установяват дали минималните ставки на работната заплата са адекватни

Въвеждане на разпоредби за наемите за замразяване на разходите за жилище за работниците, защита на наемателите от експлоатация и защита на уязвимите семейства от изгонване

Увеличаване на публичните инвестиции в социални жилища, включително чрез инвестиционни инструменти на ЕС и преразглеждане на правилата за държавна помощ

"Високите разходи за жилища и ниските заплати тласкат хората към бедност, а икономиката към рецесия. Разминаването между наем и заплащане е напълно неустойчиво. Когато добавите към това нарастващите разходи за енергия и храна, работещите хора са принудени да вземат заеми за стоки от първа необходимост и на практика нямат разполагаем доход – което прави спестяването за подмяна на основни домакински уреди или посещение при зъболекар невъзможно. Това е лошо не само за отделните хора, но и за европейската икономика", коментира генералният секретар на ЕКП Естер Линч.