20% ръст на наемите, ще се вдигат още

Националното сдружение за недвижими имоти отчита увен ръст на наемите у нас паралелно с ръста на цените за покупка на жилище. Скокът за 2025 г. в София е около 20%, а в Бургас и във Варна - между 10 и 15%.

Така всеки, който иска да наеме двустайно жилище в София, ще трябва да плати среден наем от около 600 евро. Около 450 евро струва такъв апартамент в Пловдив. Във Варна и Бургас цените са сходни - между 400 и 500 евро.

Клио Алексиева търси да купи апартамент с цел инвестиция, тъй като очаква, че България ще продължи да се доближава до европейските нива – включително и при цените на жилищата.

Още: Давате под наем в Booking и Airbnb? Ето как НАП иска да се декларирате

Ръст на търсенето на жилища под наем

7% ръст на търсенето на жилища под наем през миналата година отчитат брокери.

Източник: iStock

"Ако говорим по-специфично за София, това са районите в близост до университети, градски транспорт. "Студентски град" и "Център" са доста търсени райони. Мисля, че това искат хората и това търсят. При страни като Хърватия, които се присъединиха към еврото през 2023 г., по-големият скок на цените бяха преди влизане в еврозоната", коментира брокерът Христина Кузева.

Експерти на имотния пазар прогнозират по-умерено покачване на наемните цените за тази година.

Още: Наемите вече тръгнаха нагоре, ръстът при имотите ще продължи

"Не очаквам стъпаловидни скокове на наеми. Сега в началото на годината обикновено има някаква преиндексация, но тя е свързана и с инфлацията от предната година, свързана е и с това че се преподписват договорите за вече наетите апартаменти. Според мен изконсумирахме новината за скачането на цените от влизането на еврото предварително - през 2024 г. и 2025 г., така че не очаквам рязък скок на наемните цени", посочва Иван Семков - заместник-председател на Национално сдружение недвижими имоти, предаде бтв.

Специалисти от бранша обаче са на мнение, че е възможен ръст с около 5%.