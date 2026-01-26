В България - щастие, в Румъния - недоимък: Непалски работници на протест

Притисната от липса на работна ръка в редица сектори, подобно на България и Румъния се обръща към работници от трети страни. За разлика от нашата страна обаче, от която чуждестранните работници досега заявяват, че са доволни, в Румъния назряват брожения заради лошите условия на труд.

Показателен е случаят с група непалски работници, ангажирани с изграждането на новия стадион "Николае Добрин" в румънския град Питещ, които организираха безпрецедентен спонтанен протест. Те се оплакват от неадекватни условия за настаняване и ниски заплати и настояват за увеличение на почасовата си ставка от 13 на 27 леи (от 2,55 на 5,30 евро).

Мизерни заплати

Чуждестранните работници твърдят, че парите, които получават в момента, не са достатъчни дори да покрият основните им разходи. И това, при положение, че вършат тежък физически труд, работят в трудни условия на строителни обекти и са далеч от семействата си, в чужда държава.

Компанията работодател Erbașu Construction SA отрече обвиненията и заяви, че нейните работници, независимо от националността им, са третирани справедливо.

"Всички наши служители, независимо от националността им, се ползват със справедливо и балансирано отношение, в пълно съответствие с действащото законодателство. Всякакви неясноти се разрешават вътрешно чрез диалог, без това да засяга текущата дейност", гласи позицията на компанията, която е сред водещите строителни фирми със 100% местен капитал в Румъния, сочат данни от класация на Румънската търговско-промишлена камара.

Протестът е първи по рода си в страната, коментират местните медии.

Той се случва само няколко месеца, след като в Букурещ бе нападнат азиатски доставчик на храна от Бангладеш. Атаката беше резултат от призив на депутат от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР) да бъдат отказвани поръчки, ако доставчиците не са румънци.

Местни медии цитиран данни поред данни, според които годишният брой разрешения за нови чуждестранни работници в Румъния се е повишил 5 пъти от 2021 г. насам, като през последните две години става въпрос за 100 000 души годишно, предаде БТА.

През първата половина на 2025 г. страните с най-голям брой граждани, получили разрешение за работа в Румъния, са били Непал, Шри Ланка, Индия, Бангладеш и Турция.

