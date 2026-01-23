Войната в Украйна:

В Гърция са в паника: Няма персонал за летния сезон

23 януари 2026, 15:15 часа 203 прочитания 0 коментара
Работодателите в Гърция съобщиха за очертаваща се за криза поради липсата на достатъчно работници в редица сектори, предаде БНР. Затова нова програма на правителството предвижда увеличаване на квотите за чужденци извън ЕС за работа в страната. Но с нея може да се осигурят максимум 94 хиляди чужденци, докато гръцката икономика има нужда от 360 хиляди работници, съобщават от Съюза на работодателите.

Най-силна е липсата на работници и служители в туризма

Най-силна е липсата на работници и служители в туризма. Липсват камериерки, готвачи, озеленители, работници в заведенията за бързо хранене. Много сезонни работници са необходими и на гръцките острови.

Кризата за работна ръка в Гърция се превръща в хронична, коментират работодатели пред медиите.

Основно страната приема чужди работници от Бангладеш и Египет. Те обаче, се насочват предимно в аграрния сектор –в  земеделието, животновъдството, рибарството, както и в дърводобива.

Работодателите обещават повишаване на заплатата и по-добри условия на труд за персонала през летния сезон.

Въпреки това гърците често предпочитат да работят в страните от Централна Европа вместо по гръцките курорти. В Европа заплащането е по-високо и условията на труд са по-добри, се посочва в проучване на синдикатите.

 

Пламен Иванов
