В Гърция са в паника: Няма персонал за летния сезон

Работодателите в Гърция съобщиха за очертаваща се за криза поради липсата на достатъчно работници в редица сектори, предаде БНР. Затова нова програма на правителството предвижда увеличаване на квотите за чужденци извън ЕС за работа в страната. Но с нея може да се осигурят максимум 94 хиляди чужденци, докато гръцката икономика има нужда от 360 хиляди работници, съобщават от Съюза на работодателите.

Най-силна е липсата на работници и служители в туризма

Най-силна е липсата на работници и служители в туризма. Липсват камериерки, готвачи, озеленители, работници в заведенията за бързо хранене. Много сезонни работници са необходими и на гръцките острови.

Още: ЕЦБ бие тревога за Гърция: Реалните заплати намаляват заради инфлацията

Кризата за работна ръка в Гърция се превръща в хронична, коментират работодатели пред медиите.

Основно страната приема чужди работници от Бангладеш и Египет. Те обаче, се насочват предимно в аграрния сектор –в земеделието, животновъдството, рибарството, както и в дърводобива.

Работодателите обещават повишаване на заплатата и по-добри условия на труд за персонала през летния сезон.

Още: "Положението е критично": В Гърция буквално се молят на Господ за работна ръка

Въпреки това гърците често предпочитат да работят в страните от Централна Европа вместо по гръцките курорти. В Европа заплащането е по-високо и условията на труд са по-добри, се посочва в проучване на синдикатите.