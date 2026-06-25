Великобритания продава 100 000 тона конфискуван руски петрол и дава парите на Украйна

Британският министър-председател в оставка Киър Стармър обмисля продажбата на над 100 000 тона петрол от задържания руски танкер Smyrtos („Смиртос“), като е възможно приходите да бъдат преведени на Украйна, съобщава The Telegraph, позовавайки се на свои източници. Според изданието много британски официални лица считат, че петролният товар на борда на плавателния съд вече принадлежи на Обединеното кралство, което дава на Лондон правото да реши как да бъде използван.

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Търсят се 40 милиона евро

Британските министри планират да продадат на търг суровия петрол сорт „Уралс“, който е бил превозван от танкера.

Изданието добавя, че пазарната стойност на товара се оценява на около 35 милиона лири - т.е. около 40,6 милиона евро. Британското правителство разглежда предложението приходите да бъдат насочени към въоръжените сили на Украйна за закупуване на военно оборудване.

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На 14 юни Стармър обяви в съвместно изявление с Министерството на отбраната, че британските сили са конфискували танкера „Смиртос“ в Ламанша. Корабът беше описан от правителството на Обединеното кралство като част от така наречения „сенчест флот“ на Русия.

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