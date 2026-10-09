"Войната ескалира, застрашен е и вносът на петрол за "Лукойл": Преслав Райков предупреждава за риск в Черно море

Черноморският регион се намира на върха на геополитическия и морския риск, а ескалацията на военния конфликт застрашава ключови доставки, включително вноса на петрол за "Лукойл". Това предупреди в ефира на Нова телевизия финансовият анализатор Преслав Райков в коментар за ударените от дронове кораби в Черно море. По думите му обществото до голяма степен е привикнало към ежедневните новини за военни действия, но реалната опасност в момента е изключително висока.

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Удари по търговския флот

Финансовият анализатор отбеляза, че броят на ударените и потопени плавателни съдове в Черно море вече достига около 200. Ситуацията, по думите му, се развива като пълномащабна военна операция, която засяга както стратегически терминали, така и петролни рафинерии и търговски кораби.

Като пример за нарастващото напрежение Райков посочи неотдавнашния удар по огромен петролен танкер в района на Сочи, както и нападението срещу кораб, натоварен с рапично олио, в Одеса. "Затворени са и най-големите зърнени терминали в Русия, което нанася тежък удар върху руската икономика и води до ответна ескалация", каза той.

Рискове за енергийните доставки и зърнения износ

Според експерта съществува сериозен риск за "Лукойл", тъй като доставките на петрол към страната се осъществяват именно по море.

На фона на спрения зърнен коридор и липсата на работещи дипломатически решения за прекратяване на конфликта, Украйна е принудена да търси алтернативи. По думите на Райков изходът вероятно ще бъде търсен чрез сухопътни териториални маршрути или създаването на нов зърнен коридор, въпреки че към момента такъв все още не функционира.