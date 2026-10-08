Ударени кораби край България:

"Няма риск за доставките за "Лукойл": Явор Гечев след атаките на кораби в Черно море

08 октомври 2026, 8:30 часа 646 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
"Няма риск за доставките за "Лукойл": Явор Гечев след атаките на кораби в Черно море

Не, по отношение на доставките за "Лукойл" през Черно море няма риск. Няма нужда от психоза в този аспект. Това каза депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев в ефира на Нова телевизия, след като два кораба бяха ударени от дронове в Черно море, а единият потъна. ТОй добави, че по време на война стават инциденти. ОЩЕ: Ивайло Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Той обясни, че традиционно България изнася зърното и пшеницата с кораби през Черно море. "Ние произвеждаме между 7,5 милиона и 9 милиона тона годишно пшеница. Сложете около 2 милиона тона царевица, около 0,5 милиона тона слънчоглед и така нататък. Когато има напрежение в Черно море, то корабните компании избягват тези маршрути. От началото на войната застраховките станаха кошмарно скъпи, което вдига цената. А след тези инциденти временно на практика огромна част от компаниите са спрели да правят застраховки на товари. В момента на практика това е проблемно", каза той.

Гечев каза още, че все още не е ясно какъв точно е бил товарът на потъналия кораб и това вероятно ще бъде част от разследването. Другият кораб е превозвал зърнени култури, но според него има случаи, при които декларираният товар не съответства на реално превозвания.

"В момента се търсят части от дронове, които са изплували, както и следи от специфични поражения по корабите. Единият от плавателните съдове не е потънал, а останките на другия ще бъдат обследвани с подводни дронове", заяви той.

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Лукойл Явор Гечев ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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