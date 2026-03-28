За горивата от резерва и трябва ли да бъдат взети: Енергийният министър с коментар

28 март 2026, 10:28 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Горивата днес струват колкото вчера, което обаче е значително повече отпреди месец – близо 30% повече. Кризата, която очаквахме да свърши сравнително бързо, за момента перспективите са леко в мъгла. Още смятаме, че е възможно бързо решаване и нещата бързо ще се нормализират. Сценариите за бъдещето са различни и ние сме длъжни да се готвим за тях, това е и смисълът на мерките на правителството. Това заяви пред Нова телевизия служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. Още: Докато не свърши войната в Иран, цената на горивата няма да се промени: За плюсовете и минусите от мерките на кабинета

Смисълът на резервите

По думите му, когато се говори за освобождаване на горивата от резерва, страните са внимателни – не е това смисълът на тези резерви. Ако наистина няма нефт и продукти, резервите тогава трябва да се използват. Горива има и в момента, проблемът е с цената. В България горивата в момента са най-евтините в Европа, коментира той.

Относно парите за обявените от кабинета „Гюров” мерки той обърна внимание: „Голяма отговорност е да не се разпиляват, те идват от данъци. Финансирането на мерките, които сме определили, са с цел да се предотвратят инфлационните процеси.”

„По отношение ДДС-то, винаги се гледат цената и ефектите от мерките. Именно затова сме избрали мерки, които са най-евтини и постигат най-много от това, което целим. Ако се намали ДДС-то, това ще струва милиарди на бюджета“, обясни Трайков.

Според него най-добре работят временни, таргетирани и ограничени мерки.

И обяви, че искането за намаляване на ДДС-то на ресторантьорите не е на дневен ред за правителството.

Антон Иванов Отговорен редактор
Трайчо Трайков Горива Гориво цена на горивата война Иран
