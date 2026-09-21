Турция започна серийно производство на първия си скоростен влак

В Турция официално започна серийното производство на първия високоскоростен влак местно производство, съобщи агенция ИХА. По време на тестовите изпитания за динамична безопасност и поведение на релсовия път първата композиция вече е достигнала скорост от 250 километра в час. Планът предвижда влаковете да оперират с работна скорост от 225 км/ч.
Целта на правителството е през 2027 г. да бъдат произведени 7 композиции, а през 2028 г. – още 7, с което общият брой на националните скоростни влакове да достигне 14 за период от две години, заяви министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.
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Според представените на медиите технически характеристики, всеки влаков комплект включва в състава си 8 вагона с алуминиев корпус и разполага с общо 577 пътнически места. Влаковете са оборудвани с интернет-връзка, автоматична климатична система, съвременни информационни и видео системи за сигурност и специализирани зони и улеснения за трудноподвижни пътници.
Ключови компоненти като системата за управление на влака и тяговата система са разработени изцяло от турски инженери в сътрудничество с отбранителния и технологичен гигант ASELSAN.
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🚄🇹🇷Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim başladı.— TRT HABER (@trthaber) September 20, 2026
İlk setin testleri sürerken ikinci tren setinin üretimine geçildi. 2027 ve 2028'de toplam 14 milli elektrikli hızlı tren setinin üretilmesi hedefleniyor.https://t.co/lGNNpBRvDI pic.twitter.com/EBD5tTeq2y