Турция започна серийно производство на първия си скоростен влак

В Турция официално започна серийното производство на първия високоскоростен влак местно производство, съобщи агенция ИХА. По време на тестовите изпитания за динамична безопасност и поведение на релсовия път първата композиция вече е достигнала скорост от 250 километра в час. Планът предвижда влаковете да оперират с работна скорост от 225 км/ч.

Целта на правителството е през 2027 г. да бъдат произведени 7 композиции, а през 2028 г. – още 7, с което общият брой на националните скоростни влакове да достигне 14 за период от две години, заяви министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

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Според представените на медиите технически характеристики, всеки влаков комплект включва в състава си 8 вагона с алуминиев корпус и разполага с общо 577 пътнически места. Влаковете са оборудвани с интернет-връзка, автоматична климатична система, съвременни информационни и видео системи за сигурност и специализирани зони и улеснения за трудноподвижни пътници.

Ключови компоненти като системата за управление на влака и тяговата система са разработени изцяло от турски инженери в сътрудничество с отбранителния и технологичен гигант ASELSAN.

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🚄🇹🇷Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim başladı.



İlk setin testleri sürerken ikinci tren setinin üretimine geçildi. 2027 ve 2028'de toplam 14 milli elektrikli hızlı tren setinin üretilmesi hedefleniyor.https://t.co/lGNNpBRvDI pic.twitter.com/EBD5tTeq2y — TRT HABER (@trthaber) September 20, 2026