Кабинетът "Радев":

Нови данни за поскъпване на дизела и бензина: "Тръмп взе решение, че цените не го устройват"

16 септември 2026, 8:00 часа 760 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нови данни за поскъпване на дизела и бензина: "Тръмп взе решение, че цените не го устройват"

Ново поскъпване на дизела - 3 евроцента на литър, и на бензина - 1 евроцентър на литър, има през тази седмица. И няма да е последното - до края ще има още около 2 евроцента отгоре. Средно цената на дизела в България е 1,95 евро, на бензин А-95 - 1,70 евро. А следващата седмица дизелът ще е на около 1,97-1,98 евро на литър - това заяви Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

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"Президентът Тръмп взе решение, че тези цени не го устройват и цените тръгнаха нагоре", обобщи пред bTV Хаджидимитров, който уточни, че Тръмп продължава войната с Иран, а много търговци са вярвали след успокоението в началото на лятото, че ще се тръгне по път за по-траен мир.

Цена от около 2 евро за литър дизел в България ще стигнем преди края на месеца, обаче няма да я прескочим, прогнозира Хаджидимитров. Според него, "някой" ще се осъзнае, че няма да е добре за световната икономика и цените на петрола ще се задържат при 105-110 долара за барел. Отделно, рафинериите вече работят да произвеждат повече дизел и недостигът ще бъде компенсиран, каза още Хаджидимитров. 

Относно други мерки, той само изброи - намаляване на акциз в Румъния, държавна помощ в Гърция, в Сърбия - нищо, затова цените вървят като при нас като растеж, в Турция няма акциз, там колкото повече караш, толкова повече данък плащаш: води се статистика колко зареждаш. Хаджидимитров призова за таргетирана държавна помощ от около 50 евро за хора в нужда, а не на всички. А заради тези цени на горивата ще има около още 1-2% инфлация в ЕС, смята той.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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