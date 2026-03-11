Заради предложено рекордно освобождаване на резерви: Цената на петрола пресече невиждана скоро граница

Цената на петрола падна под 90 долара за барел днес, след като информация, че Международната агенция по енергията е предложила най-голямото освобождаване на петролни резерви в историята си, повлия на настроенията на пазарите. Според информация на "Уолстрийт джърнъл“ МАЕ е предложила освобождаване на стратегически резерви, което може да надхвърли 182 милиона барела петрол – количеството, пуснато на пазара от страните членки на агенцията при две отделни операции през 2022 г., след началото на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Цените

Тази сутрин фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняват с 27 цента, или 0,36 на сто, до 87,50 долара за барел.

Американският лек суров петрол е нагоре с 28 цента, или 0,35 на сто, до 83,58 долара за барел.

Анализатори на инвестиционната банка Goldman Sachs посочват, че освобождаване на резерви от подобен мащаб би компенсирало около 12 дни от прогнозираното прекъсване на износа на петрол от Персийския залив, оценено на около 15,4 милиона барела дневно.

Цените на суровия петрол се повишиха с около 5 на сто при отварянето на търговията в САЩ, след като и двата основни контракта се понижиха с над 11 на сто във вторник – най-големият дневен спад от 2022 г. насам. Понижението последва изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който прогнозира бързо приключване на войната в Близкия изток.

Тръмп не вярвал, че ударите ще разклатят пазарите

Според нова информация, преди да започнат военни удари срещу Иран, Тръмп и неговите съветници са смятали, че конфликтът няма сериозно да разклати световните петролни пазари.

Те са очаквали, че покачването на цените на петрола ще е краткотрайно и са мислели, че Иран ще реагира подобно на ограничената реакция по време на предишния конфликт с Израел.

Междувременно САЩ и Израел нанесоха нови удари по цели в Иран, които Пентагонът определи като най-интензивните въздушни атаки от началото на конфликта. Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че американските сили са „елиминирали“ 16 ирански кораба за поставяне на мини в близост до Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че всички мини, поставени от Иран в пролива, трябва да бъдат незабавно премахнати. Той нееднократно заяви, че САЩ са готови да осигурят ескорт на танкери през Ормузкия проток при необходимост. Според източници на Ройтерс обаче американският флот засега е отказал подобни искания от корабоплавателната индустрия поради високия риск от атаки.

"Цените на петрола продължиха да се нормализират към по-ниски нива след рязкото покачване в началото на седмицата“, посочват анализатори на сингапурската банка United Overseas Bank. По думите им пазарите ще продължат да следят развитието на ситуацията в Близкия изток, докато инвеститорите оценяват колко дълго цените на енергията могат да останат високи.

Представители на страните от Г-7 ще проведат онлайн среща, за да обсъдят възможно освобождаване на стратегически петролни резерви, което да ограничи сътресенията на пазара. Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин на видеоконференция с лидерите на групата, на която ще бъде обсъдено въздействието на конфликта в Близкия изток върху енергийните пазари.

Някои анализатори изразиха скептицизъм относно предложението на МАЕ.

"Все още не е обявено официално освобождаване на резерви и има съмнения относно темпа, с който те могат да бъдат изтеглени“, посочва Филип Джоунс-Лукс, старши анализатор в Sparta Commodities. По думите му основният въпрос не е размерът на резервите, а реалната скорост на освобождаването им.