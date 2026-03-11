Нямаме пари заради Христанов, спираме работа и това е риск за държавата: Позната фирма с контра пред президента и премиера

Търговското дружество „ИДДД Логистик“ ЕООД отправи отворено писмо към президента Илияна Йотова и служебния премиер Андрей Гюров, в което атакува остро министъра на земеделието и храните Иван Христанов. Фирмата, чийто предмет на дейност е инсинериране и обезвреждане на странични животински продукти, твърди, че повече от 3 месеца не е получавала плащания по сключени договори с Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), която е под шапката на министерството. Така компанията е изчерпала наличните си средства и към момента прекратява дейността си, защото разходите са твърде големи и няма как да се изпълняват договорите, посочват от „ИДДД Логистик“.

В писмото се казва, че именно тази фирма е била наречена публично „мафиоти“ от Христанов, макар самият той да не споменаваше имена. В края на февруари той обяви, че има заплаха за националната сигурност и че премиерът Гюров е бил информиран, както и службите – след получен сигнал. Министърът не спомена повече детайли, но „ИДДД Логистик“ се припознават в казаното от него и контрират, че спирането на дейността им всъщност ще доведе до заплаха за сигурността на държавата заради възможността за разпространение на болести.

От компанията се оплакват също от институционален натиск – няколко държавни структури са влезли на масови проверки в рамките на 5 дни, твърди фирмата. Тя настоява за връщане на диалога с БАБХ и МЗХ, защото, по думите на ръководството ѝ, такъв е престанал да съществува.

Обществени поръчки

„ИДДД Логистик“ ЕООД е изпълнител по сключени между дружеството и БАБХ договори за възлагане на обществена поръчка за услуги № 45, 46, 47 и 48, всички от 24 април 2024 г. Те са с предмет събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на мъртви животни от животновъдни обекти, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, СЖП и продукти, получени от тях (по Закона за ветеринарномедицинската дейност). Договорите се изпълняват съвместно с двата най-големи екарисажа в България – тези в град Шумен и в град Варна. Иначе седалището на компанията е в София, район „Витоша“.

Вече почти две години дружеството изпълнява договорите „добросъвестно и с необходимата грижа, защитавайки обществените интереси“, аргументират се от „ИДДД Логистик“. Спиране на плащанията би било „пагубно“ за сектора, в който разходисе са огромни, пише още в писмото, но се твърди, че именно това е станало с встъпването в длъжност на Христанов. Компанията не е получила възнаграждение по сключените договори за повече от 3 месеца, „въпреки че всички изисквания са изпълнени и извършената работа е отчетена и приета от Българската агенция по безопасност на храните“, казват от „ИДДД Логистик“.

Снимка: Иван Христанов, БГНЕС

В тази връзка дружеството е отправило до изпълнителния директор на БАБХ уведомление на 26 февруари, с което е потърсен диалог. Няколко дни по-рано Христанов смени директора на агенцията – мястото на Калина Милушева зае Ангел Мавровски, който беше зам.-ръководител на БАБХ по време на кабинета на Кирил Петков. БАБХ е била предупредена, че поради липса на средства „ИДДД Логистик“ може да бъде принудена да преустанови работата си по договорите до заплащане на съответните суми. От компанията посочват, че краткосрочни забавяния на плащанията е имало и в други случаи, като в тях пак са били изпращани подобни писма до БАБХ.

„Институционален натиск“ или „мафиотчета в държавната машина“

Сега Ангел Мавровски е върнал писмо на 3 март, което е „крайно противоречиво“, твърди засегнатата фирма. В него агенцията признава, че не е заплатила сумите, добавя компанията. То завършвало с твърдение, че са „предприети всички необходими действия за извършване на дължимите плащания“. Вместо това обаче били предприети „множество проверки“ с цел „сплашване“, твърди „ИДДД Логистик“.

„В рамките на пет дни след отправяне на уведомлението бяха извършени едновременно проверки от следните институции – БАБХ – Централно управление и Областна дирекция по безопасност на храните – София-област, РИОСВ-София, Басейнова дирекция – Източен беломорски район, Изпълнителна агенция по околната среда. Дори след като бяха извършени веднъж, в рамките на следващите дни те неколкократно се повториха. При проверките от служители на Областна дирекция по безопасност на храните – София-област ни бяха дадени тенденциозни предписания, които трябваше да изпълним за по-малко от 24 часа. Подобни тенденциозни проверки са правени и в екарисажите в гр. Шумен и гр. Варна. При всички тези проверки сериозни нарушения не бяха открити“, твърди „ИДДД Логистик“.

Фирмата цитира публични изказвания на Христанов и твърди, че той упражнява „институционален натиск“ над „ИДДД Логистик“. „В медийното пространство министър Христанов ни нарече „мафиоти“ и публично отправи закана, че целият държавен апарат ще се стовари върху нас, която закана, както е видно, той изпълнява и към момента“, твърди компанията.

В началото на март министърът каза пред БНТ, че „няма да допуснем мафиотски структури да смучат бюджета на земеделието“. И подчерта, че в Министерството на земеделието и храните се извършват активни проверки на обществени поръчки и договори, като вече е подаден сигнал до ДАНС за „установени нередности и за изтичане на информация чрез внедрени служители“. По думите му - в системата са действали структури, които са се облагодетелствали от държавни средства и ресурси. „Настъпихме ги по мазолите и затова срещу нас има брутални атаки. Мафиотчета в държавната машина работа нямат“, заяви още Христанов.

Той посочи, че по време на проверките са установени случаи на масово излизане в болнични, което според него представлява опит за саботиране на контролната дейност. Министърът акцентира, че борбата с корупцията в земеделието е пряко свързана със защитата на българските производители и с правилното разходване на публичните средства в сектора.

Заплаха за националната сигурност?

От „ИДДД Логистик“ се припознават в твърденията на Христанов за заплаха за националната сигурност и заявяват, че „всъщност заплахата се създава от него, като не ни оставя възможност да изпълняваме дейността по договорите“. Според дружеството думите и действията на министъра са „в разрез с всички норми“ и не отговарят на заеманата от него длъжност. Според фирмата Христанов „не желае да разреши проблема“, а „единствено да го задълбочи“.

От фирмата посочват, че са продължили работния процес, без да им бъде плащано от БАБХ, „доколкото ни беше възможно“, докато всички налични финансови средства не били изразходвани. Поради това „ИДДД Логистик“ преустановява работа и се надява, че чрез съдействието на президента Йотова и премиера Гюров ще се стигне до диалог с Министерството на земеделието.

Снимка: Иван Христанов, БГНЕС

„ИДДД Логистик“ посочва, че седмично обезврежда между 300 и 400 тона странични животински отпадъци и животинси трупове, като „преустановяването на дейността ни може да доведе до широко и бързо разпространение на болести по животните, включително и потенциален риск от епидемии, което освен ветеринарномедицински, ще се превърне и в икономически и здравен проблем за населението на страната, което наистина касае националната сигурност“, казват от дружеството.

Сенките около „ИДДД Логистик“

През март 2024 г. Actualno.com писа, че „ИДДД Логистик“ ЕООД е спечелила поръчка за екарисажи на стойност 34 милиона лева с възложител БАБХ. Около този период бяха последните дни на правителството на Николай Денков, при което не бе осъществена планираната ротация на премиерите с Мария Габриел (т.нар. сглобка). Спечелената тогава поръчка бе със срок от 3 години, касаеща цялата страна и разделена на 4 позиции, всяка с прогнозна стойност 11,25 млн. лв. без ДДС. Само за 2 от тях имаше повече от един кандидат. Получаваше се обаче ситуация, в която кръгът се стеснява до един изпълнител, защото един е успял да се наложи с времето и за другите е много трудно да се конкурират: Бизнес реалност и спомен за Борисов: Милиони за екарисажи – кръгът се стеснява до един.

Фирмата е позната с връзката си със "Син кръст" - развитието ѝ е свързано с ребрандиране. Предишните лица в "Син кръст" се разделиха с дяловете си преди години. Сега едноличен собственик е Светозар Светозаров чрез фирмата си "Еко Инвест България" ЕООД.

"Син кръст" изплува в един вече сигурно забравен от мнозина скандал с Бойко Борисов и основна тема африканската чума по животните: България през 2018 година: Чумата и баба Дора.

Още – кои бяха лицата в „Син кръст“: Борисов и чумата – краката му окъсяха, носът се издължава.