08 април 2026, 17:33 часа 134 прочитания 0 коментара
Безплатен транспорт на деца и ученици: Държавата даде близо 2,5 млн. евро

Служебното правителство на Андрей Гюров одобри изплащането на 2 458 995 евро за безплатен транспорт на деца и ученици за компенсиране на увеличените цени на горивата за периода от 1 март до 30 юни 2026 г. "При растящите цени на горивата общините ще бъдат подпомогнати да осигурят безопасен ежедневен превоз на децата и учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават", обявиха от кабинета.

Миналата седмица Министерството на транспорта и съобщенията обяви пред служебния премиер, че разработва мерки, с които да се гарантира превозът с училищни автобуси до края на учебната година, както и запазването на междуселищния транспорт в малките населени места, който за много граждани е единствената възможност за придвижване: Цените на горивата и хляба, инфлацията и превозът на ученици: Важни новини от щаба около кризата в Близкия изток.

Кабинетът отпусна и 18 млн. евро на превозвачите

Правителството отпусна 18 млн. евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии. В обхвата на мярката не попадат нерентабилните линии до малките населени места, тъй като те се субсидират ежегодно от държавата, заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на брифинг в Министерски съвет.

По думите му - средствата ще достигнат директно до общините, които са вложители на транспортните услуги. Разпределението ще бъде на база информация за общия им планиран пробег за тази година.

Димитър Радев
безплатен транспорт училищен транспорт решение на Министерски съвет
