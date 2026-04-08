Безплатен транспорт на деца и ученици: Държавата даде близо 2,5 млн. евро

Служебното правителство на Андрей Гюров одобри изплащането на 2 458 995 евро за безплатен транспорт на деца и ученици за компенсиране на увеличените цени на горивата за периода от 1 март до 30 юни 2026 г. "При растящите цени на горивата общините ще бъдат подпомогнати да осигурят безопасен ежедневен превоз на децата и учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават", обявиха от кабинета.

Миналата седмица Министерството на транспорта и съобщенията обяви пред служебния премиер, че разработва мерки, с които да се гарантира превозът с училищни автобуси до края на учебната година, както и запазването на междуселищния транспорт в малките населени места, който за много граждани е единствената възможност за придвижване: Цените на горивата и хляба, инфлацията и превозът на ученици: Важни новини от щаба около кризата в Близкия изток.

Снимка: Pixabay

Кабинетът отпусна и 18 млн. евро на превозвачите

Правителството отпусна 18 млн. евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии. В обхвата на мярката не попадат нерентабилните линии до малките населени места, тъй като те се субсидират ежегодно от държавата, заяви служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по време на брифинг в Министерски съвет.

По думите му - средствата ще достигнат директно до общините, които са вложители на транспортните услуги. Разпределението ще бъде на база информация за общия им планиран пробег за тази година.

