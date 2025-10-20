Полицията иска детектори по входовете на моловете след убийството в София

Момчето на 15 години, което намушка с нож свой връстник в столичния мол на бул. "Александър Стамболийски", е привлечено като обвиняем. Постановено е задържане за 72 часа, като ще се иска и постоянно задържане под стража, съобщиха от прокуратурата ден след трагичния инцидент. Той се случи вечерта на 19 октомври - след атаката пострадалият е бил отведен в "Пирогов", но е починал от нараняванията си. Извършителят е избягал със свой приятел, но е бил открит и задържан.

Става въпрос за сблъсък между две групи, като едната е била съставена от две лица, а другата - от три, съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

От прокуратурата посочиха, че сигналът е получен около 19:30 ч. на тел. 112, а от СДВР са реагирали незабавно и са започнали издирване. Инцидентът е докладван на Софийска градска прокуратура и убийството е разследвано от следовател.

Намушкване с нож в сърцето

Извършителят е открит в дома си в кв. "Христо Ботев". Проведен е обиск, иззети са дрехите му и всички вещи, които имат значение за делото. Предстои да бъдат назначени съответните експертизи. Установено е и оръжието, с което се счита, че е извършено престъплението – то ще бъде обект на експертно изследване.

Първоначална информация е, че жертвата е нанесла удар на обвиняемия, а в хода на спречкването обвиняемият е извадил нож с дължина 9,5-10 см и е нанесъл един удар в областта на сърцето на жертвата.

"Станахме свидетели на тежко криминално престъпление. Пристигайки на място, СДВР установи, че жертвата е откарана в „Пирогов“ с личен транспорт. Установихме на място част от свидетелите, които разясниха ситуацията. Бяха разпитани и други, намерени по домашни адреси. Към Софийска градска прокуратура са осигурени 11 свидетели", каза директорът на СДВР Любомир Николов.

Снимка: БГНЕС

Вражда

След нанасянето на удара с нож извършителят се е оттеглил много бързо от аварийния изход на мола, прекосил е скоростно парк „Възраждане“ и се е озовал на трамвайна спирка на бул. „България“, където се е придвижил до един от известните за СДВР адреси в кв. „Христо Ботев“. Там извършителят е установен, показал е оръжието и е съдействал.

"Между тези компании е имало и момичета. Видях, че се появиха твърдения, че конфликтът е възникнал от спор за момиче, но не е вярно. Имали са вражда отпреди това. Жертвата не е била криминално проявена. Лицата са от ромски произход", добави директорът на СДВР.

Другото лице (избягало с извършителя - бел. ред.) е задържано в кв. „Стрелбище“, било е разпитано като свидетел и впослествие – освободено.

Извършителят е известен с криминалните си прояви

"Извършителят на престъплението е известно лице от криминалния контингент. Престъпната му дейност е започнала през 2022 г., през 2023 г. има 4 кражби, през 2025 г. има грабеж. Районната прокуратура е постановила и детска педагогическа стая. В определен период от време – около 2 години – лицето е настанено по наше искане в социален дом от семеен тип в Елин Пелин. В този период, споделят неговите възпитатели, детето е било проблемно. От август 2024 г. с решение на районния съд в Елин Пелин е върнато на неговите родители", добави Николов.

Вземат се мерки в моловете

"Точно преди 3-4 дни събрахме управителите на охранителните фирми на моловете, защото хубавото време свърши и се засилва присъствието в моловете както на добросъвестни хора, така и на граждани, които извършват противоправни деяния. Лично предупредихме всички да бъде засилена охраната, да бъсат по-бдителни при пропускателния режим и да ни информират при всяко съмнение. Не става въпрос за т.нар. локали – тук профилът на лицата е съвсем различен", обясни директорът на столичната полиция.

Той призова да се обсъди в Столична община въвеждане на детекторни рамки на входовете на търговските центрове.

Пред моловете има полиция и "ние сме на периодичен ход пред тези обекти, за да може да реагираме, когато ни предупредят охранителите" от даден мол, добави още Николов.