Забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 г.: Нова идея на МОН

Да се забрани използването на социални мрежи от деца под 15 години. Този дебат ще инициира министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата. Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване. Според него то трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост.

Знания само за изпит

"Сигналът, който даваме към учителите и учениците, е да усвоят основните знания с разбиране. Един от основните проблеми в нашата образователна система е, че учениците заучават материала само за изпита. За да се изградят трайни знания и умения, учителите трябва да имат време за упражнения и задачи, но поради твърде амбициозните програми това често не е възможно. Понякога е по-добре учениците да знаят по-малко, но да го разбират, да могат да свързват знанията си и да изградят здрава основа за бъдещи умения", обясни министърът.

Той подчерта, че е особено важно децата, за които българският език не е майчин, да постъпват в детските градини възможно най-рано. Според него учениците в смесени райони показват по-слаби резултати и по други предмети заради недостатъчното разбиране на езика. Вълчев апелира към кметовете да положат усилия повече деца да бъдат обхванати в предучилищното образование.

"Колкото повече време едно дете прекара в среда, в която се говори български език, толкова по-високи са резултатите му в първи клас и толкова по-малко дефицити ще има в следващите години. Децата, които не посещават детска градина, не могат да се включат пълноценно по всички предмети и да учат български на когнитивно ниво, преди да са го овладели на комуникативно", каза Вълчев.

