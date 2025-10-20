От агнешкото до десерта – къде да пазаруваме изгодно и вкусно за празника?

Казват, че на Димитровден зимата си подава ръка с есента. В края на октомври бързаме все повече да се приберем на топло вкъщи и да се съберем с любимите си хора около масата. Тази седмица Димитър черпи, а Kaufland се грижи за всичко останало – от месото до десерта, на цени, които ще зарадват и най-пестеливия именик. Всички оферти могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Традицията повелява, че на този ден се приготвя курбан или гювеч от овнешко. Това е месото, с което се символизира месец октомври и се свързва със здраве и благополучие. В Kaufland до 26 октомври агнешното заема почетно място във витрините. Сред предложенията от свежата витрина са агнешко с кост на цена 18,99 лв. за килограм, котлет с ребро за 27,99 лв./кг., бут за 21,99 лв./кг. и плешка за 20,99 лв./кг. За тези, които предпочитат други видове месо, има изгодни предложения и за свинска плешка без кост на 5,99 лв./кг., както и пилешко филе от гърди на 10,99 лв./кг., намалени с Kaufland Card, отново от свежата витрина на ритейлъра.

Според старото поверие, ако именикът е мъж, на трапезата трябва да има петел, а ако е жена се поднася кокошка. И в двата случая месото се поднася с обилно количество зеленчуци. Тази седмица свежите предложения включват розови домати с 40% намаление на цена 2,99 лв./кг., 1 кг. краставици „Брей, спанак „Брей!“ на цена от 2,99 лв. за 300 грама, както и мити картофи с 44% намаление на цена 0,99 лв. за килограм.

А какво е Димитровден без ябълки? Те символизират изобилието и щастието, а тази седмица са с 43% намаление на цена от 1,69 лв./кг. От тях могат да се приготвят традиционни десерти като Димитровската пита или банички с ябълки, но и просто да се изпеят във фурната за ароматен завършек на вечерята. Друг чудесен избор за сладък и здравословен десерт е тиквата Матилда, която се предлага на цена 0,69 лв./кг.

За празничната почерпка с гостите свежата витрина в хипермаркета предлага богато разнообразие. Сред акцентите от свежата витрина са филе Елена с 40% намаление за 32,99 лв./кг., различни видове луканка от „КФМ“ на цена 31,99 лв./кг. Горнооряховският суджук „Брей!“ с 97% говеждо месо струва 6,99 лв. Любителите на класическите салати също могат да се възползват от страхотна оферта за любимата снежанка от „Брей!“, която е 8,99 лв. за килограм, руска салата за 7,49 лв./кг. и бобът с лютеница „Брей!“ за 7,99 лв.

Сред млечните изкушения от свежата витрина се открояват традиционният кашкавал от краве мляко „Наборъ“ за 15,99 лв./кг., полутвърдо сирене от Литва Vulvi за 27,99 лв./кг., сирене Medeta за 29,99 лв./кг., както и по-нестандартно предложение като меко козе сирене с папая за 39,99 лв. за килограм.

Наздравицата за празника може да бъде вдигната с богата селекция от напитки. В Kaufland може да се намери бира „Ариана“ в комплект от 12 кенчета с 45% намаление за 10,99 лв., както и изобилие от вина – червено или бяло Angel’s Share и Silver Angel на цена 12,99 лв., вина от серията Cycle за 9,49 лв. и Mezzek за 9,69 лв. Любителите на по-силни напитки могат да се възползват и от 25% намаление на всички уискита Johnnie Walker с Kaufland Card.

Поканените могат да проявят жест към именика с букет от рози за 12,99 лв., букет микс на същата цена или 7 лалета за 9,99 лв. За любителите на градинските цветя има красиви хризантеми Деко 13 см. за 7,99 лв. всяка.