Войната в Украйна:

От агнешкото до десерта – къде да пазаруваме изгодно и вкусно за празника?

20 октомври 2025, 15:23 часа 1140 прочитания 0 коментара
От агнешкото до десерта – къде да пазаруваме изгодно и вкусно за празника?

Казват, че на Димитровден зимата си подава ръка с есента. В края на октомври бързаме все повече да се приберем на топло вкъщи и да се съберем с любимите си хора около масата. Тази седмица Димитър черпи, а Kaufland се грижи за всичко останало – от месото до десерта, на цени, които ще зарадват и най-пестеливия именик. Всички оферти могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Традицията повелява, че на този ден се приготвя курбан или гювеч от овнешко. Това е месото, с което се символизира месец октомври и се свързва със здраве и благополучие. В Kaufland до 26 октомври агнешното заема почетно място във витрините. Сред предложенията от свежата витрина са агнешко с кост на цена 18,99 лв. за килограм, котлет с ребро за 27,99 лв./кг., бут за 21,99 лв./кг. и плешка за 20,99 лв./кг. За тези, които предпочитат други видове месо, има изгодни предложения и за свинска плешка без кост на 5,99 лв./кг., както и пилешко филе от гърди на 10,99 лв./кг., намалени с Kaufland Card, отново от свежата витрина на ритейлъра.

Според старото поверие, ако именикът е мъж, на трапезата трябва да има петел, а ако е жена се поднася кокошка. И в двата случая месото се поднася с обилно количество зеленчуци. Тази седмица свежите предложения включват розови домати с 40% намаление на цена 2,99 лв./кг., 1 кг. краставици „Брей, спанак „Брей!“ на цена от 2,99 лв. за 300 грама, както и мити картофи с 44% намаление на цена 0,99 лв. за килограм.

А какво е Димитровден без ябълки? Те символизират изобилието и щастието, а тази седмица са с 43% намаление на цена от 1,69 лв./кг. От тях могат да се приготвят традиционни десерти като Димитровската пита или банички с ябълки, но и просто да се изпеят във фурната за ароматен завършек на вечерята. Друг чудесен избор за сладък и здравословен десерт е тиквата Матилда, която се предлага на цена 0,69 лв./кг.

За празничната почерпка с гостите свежата витрина в хипермаркета предлага богато разнообразие. Сред акцентите от свежата витрина са филе Елена с 40% намаление за 32,99 лв./кг., различни видове луканка от „КФМ“ на цена 31,99 лв./кг. Горнооряховският суджук „Брей!“ с 97% говеждо месо струва 6,99 лв. Любителите на класическите салати също могат да се възползват от страхотна оферта за любимата снежанка от „Брей!“, която е 8,99 лв. за килограм, руска салата за 7,49 лв./кг. и бобът с лютеница „Брей!“ за 7,99 лв.

Сред млечните изкушения от свежата витрина се открояват традиционният кашкавал от краве мляко „Наборъ“ за 15,99 лв./кг., полутвърдо сирене от Литва Vulvi за 27,99 лв./кг., сирене Medeta за 29,99 лв./кг., както и по-нестандартно предложение като меко козе сирене с папая за 39,99 лв. за килограм.

Наздравицата за празника може да бъде вдигната с богата селекция от напитки. В Kaufland може да се намери бира „Ариана“ в комплект от 12 кенчета с 45% намаление за 10,99 лв., както и изобилие от вина – червено или бяло Angel’s Share и Silver Angel на цена 12,99 лв., вина от серията Cycle за 9,49 лв. и Mezzek за 9,69 лв. Любителите на по-силни напитки могат да се възползват и от 25% намаление на всички уискита Johnnie Walker с Kaufland Card.

Поканените могат да проявят жест към именика с букет от рози за 12,99 лв., букет микс на същата цена или 7 лалета за 9,99 лв. За любителите на градинските цветя има красиви хризантеми Деко 13 см. за 7,99 лв. всяка.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Кауфланд
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес