Няма учители, кризата в София е най-голяма: Търсят 40 педагози още през първата учебна седмица

Въпреки че е минала само една седмица от старта на новата учебна година, кадровата криза в сектора вече напомня за себе си.

Още през изминалата учебна година стана ясно, че няма регион в България, който не страда от липса на учители, като положението е най-сериозно и драматично в София.

Ежегодно завършват хиляди педагози, но много от тях не получават професионална реализация или бързо се отказват от учителската професия. Освен финансовият фактор, които се оказа решаващ за много от младите учители, липсата на менторски програми и тежкият административен натиск също не работят в полза на интереса към учителството.

Още: Другият ракурс към PISA: Учителите в България се справят добре, но родителите не се интересуват от децата си

Само в рамките на една работна седмица в сайта на РУО-София са публикувани 40 обяви за свободни работни места за учители, предаде Фокус.

Те са разпределени така:

3 за учители по БЕЛ, 4 по математика, 3 по английски език, 2 по физика и астрономия, 1 по биология и здравно образование, 1 по френски език, 1 по БЗО и ХООС, 1 по КМИТ и информационни технологии, 1 по икономически дисциплини, 1 по философия, 2 за учители в начален етап, 6 за учители в ЦДО/ГЦОУД, 3 за учители в детски градини, 2 за ресурсни учители, 1 за учител по физическо възпитание и спорт, 1 за учител по самоподготовки и 1 позиция за заместник-директор с преподавателска заетост.

"Купени сме за 8 дни отпуск": Призив от системата учителите да напуснат синдиката на Янка Такева