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Големи бюджети, представени като малки: Потъват ли някъде парите за националните ни отбори по математика

23 септември 2026, 11:57 часа 557 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Големи бюджети, представени като малки: Потъват ли някъде парите за националните ни отбори по математика

Има проблем с начина на финансиране на националните ни отбори по математика - бюджетите са достатъчно големи, но те не се оползотворяват ефективно. Парите, отпускани от МОН, биха стигнали за 4 лагера в годината, биха позволили да се допускат повече деца в разширените отбори и на подготовки, но нищо от това не се случва.

За това сигнализира Галин Тотев, бивш дългогодишен състезател по математика, понастоящем работещ с талантливи деца в подготовката им за математически състезания.

Според него във финансирането на националните ни отбори по математика за 2026 г. има "числа, които не се връзват".

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Отпуснатите пари

"Често се говори как няма финансиране за по-широки подготовки, лагери извън София, международни гост-лектори и други неща за националния ни отбор. Постоянно се търсят финансирания от външни организации като СООПН, СМБ, Чиликов и други. Оказва се обаче, че нещата не стоят съвсем така", написа Тотев.

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По Закона за достъп до обществена информация той е поискал от МОН одобрените план-сметки за подготовката на националните отбори за 2026 г. и представя одобрените суми

  • Международна олимпиада (МОМ) - 15 372 €
  • Европейска олимпиада за момичета (ЕГМО) - 16 464 €
  • Балканска олимпиада (БОМ) - 17 104 €
  • Балканска олимпиада до 15,5 г. (МБОМ) - 12 597 €

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Според Тотев тези суми значително надвишават нуждите за българското участие в тези състезания, а в разходването им има елементи на непрозрачност.

Съмненията

"Тези суми са значително по-големи от това, което може да очаквате като изхарчени средства. На тези олимпиади домакинът плаща хотела и престоя, държавата поема само пътя и вътрешната подготовка. Разходите за пътуване са документирани в отговора на МОН. Билетите за БОМ са 200 евро. Остават 16 900 евро, а подготовката е била 3 дена!", коментира Тотев.

По думите му масово деца не могат да вземат участие в международни състезания, защото аргументът е, че финансирането е недостатъчно.

"За МБОМ има много желание децата да ходят на подготовки, но комисията пуска само разширения отбор, а паралелно, в съседната стая, кара останалите да плащат по 400 евро към СМБ за същите лекции. Казват, че не вдигат разширения отбор, защото нямало финансиране, а тези 12 000 евро за какво са? Колко от тях са използвани за подготовка, където се плаща фиксирана ставка на час? С такива суми могат да се направят 4 лагера в годината, могат да се допускат повече деца в разширените отбори и на подготовки, но нищо от това не се случва", категоричен е Тотев.

Той отбелязва и още една особеност на данните - че разбивка по пера няма. "Кой определя бюджет от 15 372 евро без разбивка? И защо бюджетите на ЕГМО и БОМ са по-големи от този на МОМ, най-престижната и най-тежка от четирите олимпиади?", попита математикът.

"Ръководителите на комисията са отговорни за всичко това. Вместо да се замислят и да отговорят защо има такива бюджети тази година, отново звънят по телефоните и се молят на бивши състезатели да се включват, вместо да има прозрачен селекционен процес. Докато учителите от математическите гимназии и бившите състезатели си мълчат за тези нередности, нещата няма да се подобрят. Ще поискам и всички фактури и платежни документи по тези суми, за да видим дали бюджетите просто не се усвояват, или се усвояват по непрозрачен начин за други неща", коментира още Тотев.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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