Хранене, наркотици и сексуалност: Какво ще учат децата в часовете по здравно образование

27 март 2026, 9:16 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Министерство на здрваеопазването предвижда българските ученици да имат часове по здравно образование в училище. Като конкретна посока се обсъжда интегрирането на 32 учебни часа със здравна тематика в съществуващото учебно съдържание.

Министерството на здравеопазването ще допринася с експертиза и разработване на съдържание по ключови теми като хранене, физическа активност, психично здраве и превенция.

Концепцията за обучението е, че здравословният начин на живот е комплексен процес, който включва хранене, физическа активност, психично здраве и превенция на зависимости.

"Здравето на нацията започва от информирания избор на нашите деца. Нашата мисия е да им дадем знанията и средата, в които да пораснат свободни от зависимости и с култура на самосъхранение", заяви служебният здравен министър доц. Околийски.

Целта е чрез по-системен подход учениците да изграждат устойчиви нови навици и умения, които да подкрепят здравето им в дългосрочен план.

Какво точно ще учат децата

Министерството на здравеопазването е разработило своите предложения за това какво да учат децата в часовете по здравно образование в Концептуалната рамка на дейностите по промоция, превенция и профилактика в училищното образование.

Рамката за здравно образование в началния етап е изготвена така, че да подготви учениците не само за здравословен живот, но и за отговорност към собственото си здраве и за разпознаване на здравословни и нездравословни навици в обществото. 

В прогимназиалния етап (5-7 клас) акцентът ще е върху физическото развитие, личната хигиена, храненето, психичното здраве, сексуалното и репродуктивното здраве, превенцията на употребата на психоактивни вещества (ПАВ), теми като приятелство, любов и влюбване, безопасност, първа помощ и новите предизвикателства в дигиталната среда. 

В периода от 8 до 10 клас учебното съдържание по здравно образование обхваща широк спектър от теми, организирани в няколко ключови области на компетентност: физическо развитие и дееспособност, лична хигиена, хранене, психично здраве и личностно развитие, превенция на зависимости (включително психоактивни вещества), сексуално и репродуктивно здраве и безопасност и първа помощ.

Източник: iSTock

1 клас

В началото се въвеждат теми, свързани с опасностите за здравето у дома и в училище, както и как учениците да се справят с травми и наранявания чрез основни умения за първа помощ. Те също така научават как да се защитят от рискове, като запознаване с концепцията за неприкосновеност на тялото и безопасно поведение при общуване с непознати.

2 клас

Учениците продължават да се запознават с важността на физическата активност и как тя влияе на тяхното здраве, тонус и сила. Те учат основни хигиенни правила, като например грижата за очите при работа с екрани, четене и писане. Темата за здравословното хранене продължава да се разглежда. Учениците започват да разбират рисковете от употребата на алкохол, тютюн и лекарства в семейството, като същевременно учат за взаимоотношенията между момчета и момичета.

3 клас

Темите се задълбочават, като учениците се запознават с основните органи на човешкото тяло и тяхната функция, както и последствията от недостатъчното движение и обездвижването. Хигиената на зъбите, венците и устната кухина става важна част от обучението. Те учат как да поддържат правилна стойка на тялото и как различните храни влияят на тяхното здраве. В допълнение, учениците започват да учат за въздействието на тютюна, алкохола и енергийните напитки върху здравето, както и как да изразяват чувствата си и да се справят с агресията. Включени са теми за безопасност при природни бедствия и за оказване на първа помощ при травми, получени по време на физическа активност.

4 клас

Учениците започват да разбират как физическото движение и активността са свързани с поддържането на енергийния баланс на организма. Те научават как да съчетават физическото и умственото натоварване с почивка и сън, като се фокусират върху здравословното хранене и значението на балансираното меню. Въведени са теми за влиянието на социалната среда и училището върху избора на здравословни навици, като се разглеждат въпросите за употребата на тютюн и алкохол. Учениците започват да разбират заплахите за здравето от замърсяването на околната среда и как това влияе на тяхното благосъстояние. Те учат също така как да се справят с негативните емоции и как да устояват на натиск от връстници, особено по отношение на употребата на ПАВ.

 

 

5 клас

Учениците се запознават с важността на редовното движение и спорта за здравето, основите на личната хигиена и храненето, включително функциите на витамините и минералите. Разглеждат се първите физически и емоционални промени в периода на порастване. Въведени са теми за общуването, комуникативните умения и разпознаването на рискове, свързани с електронната среда. Поставя се начало на знанията за анатомията, репродуктивните процеси и отговорността за собственото поведение спрямо здравето и безопасността.

6 клас

Фокусът се разширява с внимание към опорно-двигателния апарат, въздействието на околната среда върху нервната система, както и различните модели на хранене и подготовката на храна. Учениците развиват положителна самооценка, научават се да разпознават видовете агресия и да реагират адекватно. Превенцията на употребата на ПАВ включва теми за рисково поведение и СПИН, както и методи на контрацепция. Засилено внимание се отделя на груповия натиск, приемането на личностните различия и ролята на емоциите в поведението.

7 клас

Темите се надграждат с конкретни стъпки към изграждането на здравословен начин на живот – създаване на двигателен режим, критично мислене при вземане на решения и формиране на лични цели. Подробно се разглеждат зависимости и начините за оказване на подкрепа, включително за разпознаване на сексуално насилие и трафик. Развиват се познания по теми, свързани с човешката сексуалност и изграждането на здравословни взаимоотношения. Във фокус попадат и медийната и виртуалната среда, с акцент върху нейните рискове и влияние върху младежкото поведение.

8 клас

Учениците се запознават с теми, свързани с влиянието на хранителните добавки, вредните вещества и спорта върху физическото развитие. Разглеждат се хигиенните норми и основни здравни знания за системите в човешкото тяло. В областта на храненето акцентът е върху връзката между храненето и ежедневните дейности, както и върху различни хранителни режими. Психичното здраве включва осъзнаване на личните потребности, справяне със стрес и изграждане на умения като екипна работа, увереност и решаване на конфликти. По темата за зависимостите учениците обсъждат влиянието на връстниците и семейството върху употребата на психоактивни вещества и алтернативи на рисковото поведение. Сексуалното и репродуктивно здраве обхваща основи на отговорно сексуално поведение, а обучението по безопасност включва оказване на първа помощ.

Източник: БГНЕС

9 клас

Учениците задълбочават познанията си, като разглеждат промените в процеса на растеж и личните здравословни избори. Особено внимание се отделя на критичното мислене и въздействието на информационната среда и изкуствения интелект. Разширява се разбирането за социални и културни фактори, влияещи върху употребата на психоактивни вещества. Във фокуса попадат и теми като интимност, партньорство, емоционална интелигентност и справяне с насилие. Учениците се учат да предоставят подкрепа при инциденти и да оценяват различни аспекти на здравословния начин на живот.

10 клас

Поставя се акцент върху индивидуалните, семейните и културните различия в храненето, както и върху личните избори, свързани с външен вид и здраве. Изследва се как социалната среда влияе на поведението, включително на употребата на ПАВ, и се обсъждат стратегии за подкрепа на връстници. Обсъждат се отношенията в семейството, родителството и сексуалното насилие. Уменията за планиране на бъдещето, управлението на времето и формулирането на дългосрочни житейски цели завършват цялостния подход към изграждането на здравословен и пълноценен живот.

Искане за включване на информация за менструалното здраве

Със становище по темата излезе Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве".

Фондацията, Българският фонд за жените и Българската платформа към Европейско женско лоби, както и множество граждани се обединиха около факта, че е време да спрем да оставяме темата за менструацията в зоната на тишината, срама и популярното схващане, че "всички жени ги боли" и да я превърнем в знание, грижа и ранна подкрепа за подрастващите момичета.

Източник: Getty Images

В този ред на мисли в становището си от Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве" предложихме рамката да бъде надградена с конкретен модул за менструално и женско репродуктивно здраве в гимназиален курс, с много практичен акцент:

  • какво е нормално по време на менструация и какво е притеснителен симптом
  • кои са "червените флагове", които изискват лекарска оценка
  • базова ориентация за това какво представляват ендометриозата, аденомиозата и Синдрома на поликистозните яйчници
  • какви са симптомите на анемия
  • каква е връзката между хроничната болка и психичното здраве
  • как да говориш с лекар, как да описваш симптоми и да водиш менструален дневник
  • как протича първият преглед при акушер-гинеколог

"Това не е "час по използване на превръзки", а урок по здравна грамотност и самоуважение, защото знанието буквално може да спести години, прекарани в страдание", става ясно от позицията.

Десислава Любомирова
