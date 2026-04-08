От обучение до работа: нова академия в България подготвя кадри за хотелиерството с реална практика

В условията на засилен недостиг на кадри в туристическия сектор, все по-голямо значение придобиват модели на обучение, които не просто дават знания, а подготвят хора за реална работа.

Нова академия в България предлага курсове по туризъм и хотелиерство, именно с такъв подход – обучение, което започва с теория и завършва с реална практика в хотелска среда.

Обучение, което води до реална професия

Традиционно много обучения в туризма се фокусират върху теорията, без да дават достатъчно практически опит. Това създава разминаване между очакванията на работодателите и подготовката на кандидатите.

Новият модел на обучение цели да реши този проблем, като комбинира:

онлайн теоретично обучение

практика в реални хотели

подготовка за работа в реална среда

В резултат курсистите не просто учат, а изграждат умения, които могат да приложат веднага.

Практиката като основен елемент

Една от най-важните части от обучението е практиката, която се провежда в реални хотелски условия.

Това позволява на участниците:

да се сблъскат с реални работни ситуации

да изградят увереност

да разберат как функционира хотелът отвътре

Практическите обучения се организират в различни хотели в страната, което дава възможност за участие от различни региони.

Гъвкава онлайн теория

Теоретичната част на обучението е изцяло онлайн, което осигурява:

достъпност от всяка точка на България

възможност за учене в удобно време

съчетаване с работа или други ангажименти

Този подход прави обучението подходящо както за млади хора, така и за хора, които искат да сменят професията си.

Подготовка за най-търсените позиции

Програмите са насочени към реалните нужди на бизнеса и обхващат ключови позиции в хотелиерството:

Начално ниво I степен

Експертно ниво II степен

Мениджмънт ниво III степен

За хората, които искат развитие, се предлагат и обучения за управление, включително хотелски мениджмънт, маркетинг и управление на екипи.

От първа работа до управленска позиция

Обучението е структурирано така, че да позволява развитие във времето – от начални позиции до управленско ниво.

Курсистите могат да преминат през различни етапи и да изградят цялостно разбиране за бизнеса, което е ключово за дългосрочна кариера в туризма.

Държавно призната квалификация

След завършване на обучението участниците могат да получат удостоверения за всеки курс, а при преминаване на пълната програма – и свидетелство за професия туризъм и хотелиерство, съгласно изискванията на НАПОО.

Това дава възможност за официално призната квалификация и по-добра реализация на пазара на труда.

По-бърз път към работа

Една от основните цели на този модел е да съкрати времето между обучението и започването на работа.

Курсистите получават не само знания, но и увереност, практика и подготовка, които им позволяват да се адаптират бързо към реална работна среда.

ПОДАРЪК ЗА СТАРТ - Безплатен курс Въведение в хотелиерството

Като подарък към всички наши бъдещи курсисти и по случаи своето начало Европейска обучителна академия пуска безплатно обучение – Въведение в хотелиерството. Курса е достъпен на сайта и цели да повиши общата култура на всеки, независимо дали е тясно свързан към момента в сектора или го обмисля за в бъдеще.

Курса има и за цел да демонстрира нагледно как работи системата по регистрация и онлайн теоретично обучение.

След успешното му завършване се получава автоматично сертификат с имената на курсиста – отново безплатно.

Повече информация

Повече информация за програмите и възможностите за обучение може да бъде открита на: https://www.euta.bg