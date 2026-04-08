От обучение до работа: нова академия в България подготвя кадри за хотелиерството с реална практика

В условията на засилен недостиг на кадри в туристическия сектор, все по-голямо значение придобиват модели на обучение, които не просто дават знания, а подготвят хора за реална работа.
Нова академия в България предлага курсове по туризъм и хотелиерство, именно с такъв подход – обучение, което започва с теория и завършва с реална практика в хотелска среда.
Обучение, което води до реална професия
Традиционно много обучения в туризма се фокусират върху теорията, без да дават достатъчно практически опит. Това създава разминаване между очакванията на работодателите и подготовката на кандидатите.
Новият модел на обучение цели да реши този проблем, като комбинира:
- онлайн теоретично обучение
- практика в реални хотели
- подготовка за работа в реална среда
В резултат курсистите не просто учат, а изграждат умения, които могат да приложат веднага.
Практиката като основен елемент
Една от най-важните части от обучението е практиката, която се провежда в реални хотелски условия.
Това позволява на участниците:
- да се сблъскат с реални работни ситуации
- да изградят увереност
- да разберат как функционира хотелът отвътре
Практическите обучения се организират в различни хотели в страната, което дава възможност за участие от различни региони.
Гъвкава онлайн теория
Теоретичната част на обучението е изцяло онлайн, което осигурява:
- достъпност от всяка точка на България
- възможност за учене в удобно време
- съчетаване с работа или други ангажименти
Този подход прави обучението подходящо както за млади хора, така и за хора, които искат да сменят професията си.
Подготовка за най-търсените позиции
Програмите са насочени към реалните нужди на бизнеса и обхващат ключови позиции в хотелиерството:
За хората, които искат развитие, се предлагат и обучения за управление, включително хотелски мениджмънт, маркетинг и управление на екипи.
От първа работа до управленска позиция
Обучението е структурирано така, че да позволява развитие във времето – от начални позиции до управленско ниво.
Курсистите могат да преминат през различни етапи и да изградят цялостно разбиране за бизнеса, което е ключово за дългосрочна кариера в туризма.
Държавно призната квалификация
След завършване на обучението участниците могат да получат удостоверения за всеки курс, а при преминаване на пълната програма – и свидетелство за професия туризъм и хотелиерство, съгласно изискванията на НАПОО.
Това дава възможност за официално призната квалификация и по-добра реализация на пазара на труда.
По-бърз път към работа
Една от основните цели на този модел е да съкрати времето между обучението и започването на работа.
Курсистите получават не само знания, но и увереност, практика и подготовка, които им позволяват да се адаптират бързо към реална работна среда.
ПОДАРЪК ЗА СТАРТ - Безплатен курс Въведение в хотелиерството
Като подарък към всички наши бъдещи курсисти и по случаи своето начало Европейска обучителна академия пуска безплатно обучение – Въведение в хотелиерството. Курса е достъпен на сайта и цели да повиши общата култура на всеки, независимо дали е тясно свързан към момента в сектора или го обмисля за в бъдеще.
Курса има и за цел да демонстрира нагледно как работи системата по регистрация и онлайн теоретично обучение.
След успешното му завършване се получава автоматично сертификат с имената на курсиста – отново безплатно.
Повече информация
Повече информация за програмите и възможностите за обучение може да бъде открита на: https://www.euta.bg