Отговорите на изпита за 7. клас по български език и литература за 2026 г.

Близо 56 000 седмокласници се явиха на националното външно оценяване за 7. клас по български език и литература.

От Министерството на образованието и науката (МОН) се очаква да публикуват изпитния вариант и ключа с верните отговори, а двата материала може да видите първо в Actualno.com в този материал.

Иначе на днешното национално външно оценяване бъдещите кандидат-гимназисти работиха близо четири часа - първата част от изпитването бе с продължителност 75 минути, а втората – 90 минути. За учениците със специални образователни потребности се дава повече време за работа - съответно 115 минути за първата част и 140 минути за втората.

Изпитът за седмокласниците съдържа общо 26 задачи – 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

На 19 юни в 9:00 часа започва изпитът по математика за VII клас, който тази година е с продължителност 180 минути (с 15 минути повече от миналата), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа общо 24 задачи -14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор без да се привежда решение и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Някои от задачите могат да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

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Изпитът по БЕЛ се състои от общо 26 задачи, като 18 от тях са с четири възможности за отговор, от които само един е верен. Общо 6 от задачите са с кратък свободен отговор, една – с разширен. В последната задача от седмокласниците се изисква да създадат текст по неизучавана художествена творба. Учебното съдържание за изпита обхваща материала от 5., 6. и 7. клас.

Резултатите от националните външни оценявания в VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.

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