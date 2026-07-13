Студентите в НАТФИЗ поискаха оставката на ректора проф. Мирослав Дачев

Студентите от Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), които протестират от началото на месец юли, официално поискаха оставката на ректора на учебното заведение проф. Мирослав Дачев. Искането е част от декларация на студентите, разпространена днес до медиите.

Снимка: БГНЕС

В декларацията се казва, че "настоящото управление е загубило нашето доверие и повече не може да продължава по начин, който допуска непрозрачност, нарушаване на установени норми, институционален натиск и пренебрегване на академичната общност". Според протестиращите студенти "действията и бездействията на настоящото ръководство доведоха до сериозна криза в управлението на Академията, трайна загуба на доверие и липса на реален диалог със студентите и преподавателите". Те смятат, че налице са прояви на непрозрачност при управлението, отказ от предоставяне на обществено значима информация, действия, пораждащи съмнения за нарушения на закона и вътрешните правила на Академията, както и случаи на институционален натиск, неравнопоставено и дискриминационно отношение, ограничаващи свободното изразяване на мнение и активното участие на академичната общност в управлението на НАТФИЗ.

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Според студентите "доверието в ректора на НАТФИЗ е необратимо загубено" и "съществуващата криза не може да бъде преодоляна без поемане на ясна управленска и морална отговорност".

Студентите искат оставка

Снимка: БГНЕС

В декларацията са изброение няколко искания, за които студентите ще настояват и докато не бъдат изпълнени, ще продължават с протестните действия.

1. Незабавна оставка на ректора на НАТФИЗ поради трайно загубено доверие от значителна част от студентската и академичната общност и невъзможност за възстановяване на нормален диалог между ръководството, студентите и преподавателите.

2. Пълна публичност относно участието на НАТФИЗ в европейския алианс FilmEU, включително причините за започналата процедура по отстраняване на Академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ по програма "Еразъм+".

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3. Незабавно прекратяване на всички форми на институционален натиск, дискриминационно и неравнопоставено отношение към студенти и преподаватели, включително във връзка с подаването на сигнали, изразяването на критични позиции или участието им в обществени инициативи.

4. Прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на вземане на решения по въпроси, които засягат техните права и бъдещето на Академията.

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