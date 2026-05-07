Окончателно: Вече е ясно как ще приемат деца в детските градини в София

Върховният административен съд окончателно разреши приемът в детските градини и ясли в София за учебната 2026/2027 г. да се проведе по новите правила, които приравняват настоящия и постоянния адрес при изчисляването на уседналостта. С определение от 7 май ВАС отмени решението на Административния съд София-град, с което временно беше спряно действието на част от новите разпоредби в наредбата за приема в общинските детски заведения.

Делото беше образувано по жалба срещу промените, приети от Столичния общински съвет на 12 март по предложение на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова.

Заради съдебния спор Столичната община вече беше отложила обявяването на първото класиране - от 8 май за 22 май. След решението на ВАС процедурата ще продължи по новата методика.

Според приетите правила точки за уседналост ще се дават както при постоянен, така и при настоящ адрес, ако адресът на родителя съвпада с този на детето и не е променян към датата на класирането.

Системата предвижда:

8 точки за адресна регистрация от над 3 години;

5 точки за регистрация между 1 и 3 години;

3 точки за регистрация до 1 година.

Критериите ще важат за приема в общинските ясли, яслените групи и първа градинска група.

От ВАС посочват, че жалбоподателката не е доказала наличието на значителни или трудно поправими вреди за нея или детето ѝ от действието на новите правила. Според съда твърденията за неблагоприятни последици са останали неподкрепени с конкретни доказателства.

Върховните магистрати отбелязват още, че първоинстанционният съд неправилно е разглеждал хипотетични вреди за неограничен кръг лица, вместо да прецени конкретния случай.

В определението си ВАС приема, че промените защитават важен обществен интерес - осигуряване на по-голяма равнопоставеност при приема на деца в общинските детски заведения.

Според съда новите правила поставят на една основа както семействата със собствено жилище в София, така и родителите, които живеят под наем или пребивават в столицата без дългосрочна собственост.

Именно това беше и един от основните аргументи на Столичната община при защитата на наредбата - че досегашната система е поставяла в по-неблагоприятно положение семействата, които живеят под наем, тъй като е признавала единствено постоянния адрес.

Определението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.