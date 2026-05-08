Проф. Игнатов увери новия образователен министър, че няма да има проблем с матурите

В сферата на образованието трябва да има приемственост. Трябва да има и политически консенсус около визията за бъдещето на образователните политики. Това каза новият министър на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който прие поста от своя предшественик проф. Сергей Игнатов. Церемонията се състоя в сградата на Министерството на образованието и науката в присъствието на екип на ведомството.

"Предстоят матурите и важното оценяване. Те ще се проведат спокойно - както работи един швейцарски часовник", каза проф. Сергей Игнатов, който предаде поста на новия министър.

"Предаваме министерството в добри ръце, предаваме едно подредено министерство и система", увери Игнатов и каза на проф. Вълчев, че екипът е на високо професионално ниво. "Нямаме модерно бъдеще без модерно образование, няма българско семейство, което да няма отношение към образованието", допълни още служебният министър.

Игнатов благодари на всички за всеотдайната работа и затова, че са запазили духа на спокойствието.

Проф. д-р Георги Вълчев е ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, избран на поста през ноември 2023 година. Той е утвърден учен и експерт в областта на културознанието и историята с дългогодишен управленски опит в академичната сфера.