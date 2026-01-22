Стаматов: Няма учители по половината предмети, никой не иска да работи за 1144 евро

Българското образование е изправено пред огромна криза за учители и последното увеличение на заплатите с 5% от 1 януари няма да реши тази криза. Това заяви Диян Стаматов - председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета.

"Дълго време се говореше за съвсем друг процент. Щяха да бъдат увеличени с 15%. В един момент беше решено да няма никакво увеличение. Като за подарък се появиха тези 5%. Колегите не одобряват тези 5%, защото те не отразяват реалната инфлационна ситуация. Уж трябва да покрият инфлационната ситуация за миналата година, но сме недоверчиви към подобни изчисления, съпоставяйки ги с реалността", коментира той.

Никой не иска да работи за 1144 евро

Според него се създава висока недоверчивост към всичко случващо се у нас.

"Чуваемостта, която имаше през ноември и декември по улиците, тя не отразява чуваемостта на работещите хора", катигоричен е директорът на столичното 119-о училище.

"Учителите на първо място трябва да имат адекватни възнаграждения. Да, увеличават се постоянно заплатите на учителите, но с толкова малко, че накрая стигаме до 1144 евро заплата от 1 януари. Никой не желае да работи за толкова малка сума", настоя Стаматов.

Липсват учители по половината предмети

Той подчерта, че да намериш адекватен и добър учител, който да се справи с цялата проблематика в класната стая, се оказва изключително голямо предизвикателство.

"4 пъти в последния месец обновявам обявата за учител по Трудово обучение. От една страна нямаме учители, от друга страна е предметът, който най-трудно се преподава, защото изглежда лек", оплака се той пред bg on air.

И заяви, че почти половината предмети са без наличие на учители.

"С вътрешни сили се заместват липсващите кадри, но натовареността е двойна и това не води до по-добро преподаване", обясни Стаматов.

Той призова депутатите да се заемат с удължителния закон за бюджета, за да се знае какво ще се случи с финансирането след март, не само със заплатите на учителите.

"Работещите в училищата изчакваме всичко да приключи като стъпки. Всички опити за реформи, нагласата за промяна на законодателство остана на заден план и ще чака "по-добри времена". И така вече 11 години. Никакви съществени реформи не са правени. За да има качество, трябва да има стабилизирана политика в средното образование", изтъкна Стаматов.

Той отбеляза, че в момента българският учител по-скоро тъжен и неудовлетворен от това, което прави.

"Винаги му се казва, че качеството се дължи само и единствено на него, а то не е така", настоя Стаматов.