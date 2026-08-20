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"Връщаме се към ковид времената": Нови ограничения в бюджета ще ударят училищата в малките градове

20 август 2026, 10:19 часа 690 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Връщаме се към ковид времената": Нови ограничения в бюджета ще ударят училищата в малките градове

От ограниченията в бюджета за финансиране на извънкласни занимания и обмена между училища ще пострадат най-много училищата и учениците в селата и малките селища, но ударът, като цяло, ще бъде за всички.

Това предупреди Деян Колев, председател на Центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе".

Той коментира притеснения от мрежата "Отличник" на училища и образователни организации към Закона за държавния бюджет за 2026 г.

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"Потърпевши ще са всички директори, но с най-голяма сила важи за директорите на селски училища. Видяхме онлайн обучението през ковид пандемията и това не доведе до добри резултати. Нищо не може да замени присъствието на място. Разпоредбите на закона за държавния бюджет ограничават всички видове разходи извън училищата, а също и бюджетните предприятия. За съжаление с голяма сила ще увредят образователните институции, карайки директорите да не знаят какво от разходите, които обичайно правят, ще бъдат признати от одитори и РУО, което води до принципа да не правим никакви разходи извън училище. Ние на практика се връщаме във времената на ковид пандемията", предупреди Деян Колев, цитиран от БНР.

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Източник: БГНЕС

Край на обученията, семинарите и служебните пътувания

Част от разпоредбите в приетият Закон за държавния бюджет за 2026 г. пораждат сериозни въпроси и притеснения сред училищата и образователните организации. Основен акцент е чл. 114 и неяснотите около неговото прилагане. Рестриктивното му тълкуване може да ограничи квалификацията на педагогическите специалисти, обмена на добри практики между училищата, участието в конференции и професионални форуми, ученическите инициативи и служебните пътувания.

За това сигнализираха още преди седмица в свое становище от Център "Амалипе" и Мрежата училища "Мисия Отличник".

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Според организациите притеснение буди и отмяната на чл. 281 от ЗПУО, с която отпада важна законова гаранция за устойчивостта на финансирането на предучилищното и училищното образование.

Текстът в бюджета, срещу който организациите протестират, е чл. 114:

"Чл. 114. (1) Бюджетните организации преустановяват планирането, разходването и трансферирането на средства от бюджетите си за организиране, провеждане и обезпечаване на празнични, развлекателни и спортни прояви за служителите си, в това число коледни, новогодишни тържества и други прояви с неслужебен характер.

(2) Преустановява се провеждането на работни срещи, оперативни и други съвещания, семинари и обучения на служители на бюджетните организации извън предоставените им за управление административни сгради и помещения, освен в случаите на:

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1. международни събития, произтичащи от двустранни или многостранни ангажименти, както и свързани с международни организации;

2. събития, изцяло финансирани от международни програми и проекти, по които организацията е бенефициент, доколкото разходът е изрично заложен като допустим в одобрения бюджет на програмата или проекта;

3. обучения, организирани от публични обучителни институции.

(3) Извън случаите по ал. 2, всички междуведомствени и вътрешни работни съвещания, координационни и други срещи на служители се провеждат единствено в дигитална среда (онлайн) чрез използване на наличната ведомствена инфраструктура".

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Бюджет Училища училище образование Център Амалипе
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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