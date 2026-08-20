Един от капитаните на ЦСКА: Дошли сме да покажем добро лице и с помощта на Господ да преодолеем ОФИ!

ЦСКА излиза тази вечер в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Съперник на „армейците“ е тимът на ОФИ Крит, който през миналия сезон спечели Купата на Гърция, а преди дни триумфира и със Суперкупата, след като победи на дузпи АЕК Атина. Днешната среща между ЦСКА и ОФИ ще се състои на стадион „Панкритио“ в Ираклион и ще стартира в 21:00 часа. Реваншът е след седмица в София.

Теодор Иванов и съотборниците му са напълно готови за предизвикателството

Един от капитаните на ЦСКА Теодор Иванов говори пред медиите преди първия двубой с ОФИ Крит. Младият защитник бе категоричен, че „армейците“ са в Гърция, за да покажат добър футбол и с помощта на Господ да отстранят съперника си. Синът на спортния директор Валентин Илиев допълни, че „червените“ са натрупали сериозно самочувствие след мачовете си с Карабах и Макаби Тел Авив.

„Това са най-хубавите мачове“

„Това са най-хубавите мачове. Ние сме дошли да покажем едно добро лице и с помощта на Господ да преодолеем тима на ОФИ. Времето няма да е много по-различно от предишните мачове. Ние сме адаптирани и не би трябвало градусите да оказват някакво влияние. Победи срещу грандове дават самочувствие и мисля, че ние вече го придобиваме. Освен това имаме играчи с много опит в европейски срещи”, каза Иванов.

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