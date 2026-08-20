Войната в Иран::

Един от капитаните на ЦСКА: Дошли сме да покажем добро лице и с помощта на Господ да преодолеем ОФИ!

20 август 2026, 9:49 часа 563 прочитания 0 коментара

ЦСКА излиза тази вечер в първи мач от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Съперник на „армейците“ е тимът на ОФИ Крит, който през миналия сезон спечели Купата на Гърция, а преди дни триумфира и със Суперкупата, след като победи на дузпи АЕК Атина. Днешната среща между ЦСКА и ОФИ ще се състои на стадион „Панкритио“ в Ираклион и ще стартира в 21:00 часа. Реваншът е след седмица в София.

Теодор Иванов и съотборниците му са напълно готови за предизвикателството

Един от капитаните на ЦСКА Теодор Иванов говори пред медиите преди първия двубой с ОФИ Крит. Младият защитник бе категоричен, че „армейците“ са в Гърция, за да покажат добър футбол и с помощта на Господ да отстранят съперника си. Синът на спортния директор Валентин Илиев допълни, че „червените“ са натрупали сериозно самочувствие след мачовете си с Карабах и Макаби Тел Авив.

Теодор Иванов ЦСКА

„Това са най-хубавите мачове“

„Това са най-хубавите мачове. Ние сме дошли да покажем едно добро лице и с помощта на Господ да преодолеем тима на ОФИ. Времето няма да е много по-различно от предишните мачове. Ние сме адаптирани и не би трябвало градусите да оказват някакво влияние. Победи срещу грандове дават самочувствие и мисля, че ние вече го придобиваме. Освен това имаме играчи с много опит в европейски срещи”, каза Иванов.

ОЩЕ: Защитник на ОФИ: Спечелването на Суперкупата ни дава увереност за мачовете с ЦСКА!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лига Европа ЦСКА ОФИ Крит Теодор Иванов
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес