Кабинетът "Радев":

"На учителите не им е работа да правят психодиагностика": Според декан в СУ промените в Наредба 5 за детските градини са неадекватни

20 август 2026, 10:37 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"На учителите не им е работа да правят психодиагностика": Според декан в СУ промените в Наредба 5 за детските градини са неадекватни

Основната работа на учителите е учене и възпитание на децата, а не психодиагностика, каквато се предвижда в промяната на Наредба 5 за детските градини.

Това обяви проф. Милен Замфиров, декан на Педагогическия факултет в СУ "Св. Климент Охридски", който е инициатор и на петиция срещу промените.

"Тревожно е, че се взема решение за промяна на Наредба 5 за детските градини в последния момент - в летен период, когато хората не са на работа. То ще изисква и очаква от учителите в детските градини да правят психологически скрининг на децата. А на учителите основната работа е учене и възпитание на децата, а не психодиагностика, каквато се предвижда в промяната", коментира проф. Милен Замфиров.

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"Промените не са най-адекватните в Наредбата, петицията е основно от хора, работещи в университета и работещи в детски градини", добави той.

Според него това не е работа на учителите, защото си има специалисти – логопеди, психолози и др.

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За проф. Замфиров много по-важните въпроси са броят на децата в групата, броят на учителите и там, където няма логопеди и психолози - да се назначат.

Той е убеден, че ако промените в наредбата бъдат одобрени, това ще доведе до повече проблеми в детските градини, отколкото да реши съществуващите, предаде БНР.

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В понеделник той и негови колеги, а и експерти имат среща в МОН, за да обсъдят предложените промени в Наредба 5.

Петицията: Учителите не са психолози

Петицията досега е подписана от близо 4000 души и предлага проектът за промяна на Наредба № 5 да бъде отменен, тъй като методиката Start Smart по проекта „Хубаво е в детската градина“ има редица недостатъци:

"- не е стандартизирана и не могат да се определят прагови стойности за разграничаването между норма, леко изоставане и проблем. Липсва доказателство за надеждност – доколко резултатът зависи от детето и доколко от учителя, който го оценява, тъй като той няма компетентност за това (не е психолог, нито специален педагог);

- резултатите от психодиагностичен тест се извеждат от психолог, преди да се интерпретират в екип от специалисти, включващ родителя, а това не е предвидено;

- предложената платформа за оценяване не е придружена от методическа подкрепа и супервизия на специалисти, различни от детския учител – психолог, логопед, психиатър и др.;

- не е предвиден образователен ресурс за разпределение на ролите и поемането на отговорностите при изпълнение на скрининговите инструменти;

- пренебрегнати са етични въпроси за професионалната роля на учителя – проектът за промяна на Наредба № 5 от 2016 г. поставя учителя в морални и в професионални противоречия при изпълнение на служебните му/й задължения;

- оценката на аспектите на детското развитие следва да се извършва от специалисти със съответната експертиза и „в този смисъл ранното детско оценяване при постъпване в детската градина и готовността за училище са изключително в компетентностите на детския психолог, като дейностите за оценка следва да бъдат подпомагани и от другите педагогически специалисти“".

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Детски градини Детска градина образование ранно развитие
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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