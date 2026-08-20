Ясно е кой е новият генерален спонсор на Левски

След като в сряда, 19 август, собственикът на компанията за залагания "Палмс бет" Мило Борисов официално обяви, че прекратява сътрудничеството си с Левски и повече няма да бъде генерален спонсор на "сините", вече се знае кой ще бъде наследникът му. Според информации от една от най-големите фен групи на Левски, новият генерален спонсор на клуба ще бъде друга бетинг компания - "8888".

Левски се раздели с генералния си спонсор след 5 години

В сряда Мило Борисов излезе с дълго послание в социалните мрежи, с което обяви раздялата на неговата компания с Левски. "Палмс бет" стана генерален спонсор на "сините" през 2021 г. - един от най-трудните от финансова гледна точка моменти за клуба. На практика, тогава на "Герена" бяха пред фалит. Но с общи усилия спонсорът и феновете, които събраха безброй дарения, отборът се спаси. Взаимоотношенията между двете страни продължиха 5 годни, като Борисов убеди, че остава с топли чувства към Левски.

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"8888" е новият генерален спонсор на Левски

Според информация от една от най-големите фенски групи на "сините" "С Левски до края", публикувана от администратора ѝ Слави Борисов, новият генерален спонсор на клуба ще бъде компанията за залагания "8888". Информацията не е официална, но съвсем скоро се очаква да има развитие по тази толкова важна тема. В момента Левски е на четвърто място в родната Първа лига, като има пълен комплект от 12 точки след 4 победи в 4 мача. "Сините" са изиграли 1 мач по-малко от съперниците си, тъй като отложиха дербито със "Славия" от петия кръг. В Шампионска лига Левски завърши при равенство 0:0 срещу АЕК Атина в първия мач от плейофите за влизане в основната фаза на турнира.

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