ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 20.08.2026

Предпоследният работен ден от седмицата ще предложи много емоции на феновете на футбола и спорта. Безспорно най-интересното събитие днес е първият мач от плейофния кръг на Лига Европа между ЦСКА и ОФИ Крит. Тази вечер предстои и двубоя от испанската Ла Лига между Райо Валекано и Алавес. Междувременно продължава турнирът от сериите Мастърс, който се провежда в американския град Синсинати.

Какво може да гледате по телевизията днес:

14:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 1

16:30 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, втори етап, Евроспорт 1

21:00 Футбол: ОФИ – ЦСКА, Лига Европа, Диема спорт

22:00 Футбол: Райо Валекано – Алавес, Ла Лига, МАХ Спорт 4

22:00 Тенис: АТР Синсинати, МАХ Спорт 1

22:00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, първи ден, Евроспорт 2