ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 20.08.2026

Предпоследният работен ден от седмицата ще предложи много емоции на феновете на футбола и спорта. Безспорно най-интересното събитие днес е първият мач от плейофния кръг на Лига Европа между ЦСКА и ОФИ Крит. Тази вечер предстои и двубоя от испанската Ла Лига между Райо Валекано и Алавес. Междувременно продължава турнирът от сериите Мастърс, който се провежда в американския град Синсинати.
Какво може да гледате по телевизията днес:
14:30 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 1
16:30 Колоездене: Обиколка на Бенелюкс, втори етап, Евроспорт 1
21:00 Футбол: ОФИ – ЦСКА, Лига Европа, Диема спорт
22:00 Футбол: Райо Валекано – Алавес, Ла Лига, МАХ Спорт 4
22:00 Тенис: АТР Синсинати, МАХ Спорт 1
22:00 Голф: PGA тур, BMW шампионат, първи ден, Евроспорт 2
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.