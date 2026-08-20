Украинският завод за гориво за ракетите Фламинго в Дания с още по-грандиозни мащаби

Заводът, който една от най-бързо развиващите се украински оръжейни компании - Fire Point изгражда в Дания и който ще произвежда твърдо ракетно гориво за ракетите й "Фламинго", придобива съвсем други мащаби и стойност. Очакваната стойност на проекта се е увеличила от 50 милиона на над 150 милиона евро. Този завод се предвижда да снабдява не само украинските нужди за отбрана, но и западни компании.

Припомняме, че Fire Point създаде в Дания дъщерното дружество Fire Point Rocket Technologies (FPRT), а заводът се строи край град Войенс, в Южна Ютландия, непосредствено до авиобазата Skrydstrup - важен обект на датските ВВС, където са разположени и изтребители F-35. Както писахме още през 2025 г., датското правителство официално обяви старта на проекта на 3 септември миналата година и го определи като първото установяване на украинска отбранителна компания с производствена дейност на датска територия. Заводът ще е специализиран именно в твърдото ракетно гориво (за далекобойната крилата ракета на Fire Point Flamingo FP-5) и компонентите за ракетни двигатели.

Защо точно Дания?

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Причината е стратегическа. Украйна произвежда все по-голяма част от собствените си ракети и дронове, но производството на гориво и други компоненти в Украйна е изложено на руски въздушни удари. Дания предлага по-сигурна производствена среда, като същевременно позволява на украинската отбранителна индустрия да се интегрира по-тясно с европейската.

Това е първият украински отбранителен производствен обект на територията на държава от НАТО.

Оскъпяването

Вероятно една от причините за забавянето е проблемът с безопасността, за което съобщи през май 2026 г. Defence Nordic. Първоначално е било планирано производството на твърдото ракетно гориво да бъде в съществуваща вече сграда, но тя не е отговаряла на всички изисквания за безопасност. Затова се е наложило изграждането на нова сграда.

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Актуални обяви на FPRT показват, че компанията планира да увеличи датския си персонал до над 350 души в рамките на 18 месеца.

Според The Guardian през юли 2026 г. компанията вече е имала 83 производствени обекта в Украйна и един в Дания, а персоналът ѝ е достигнал около 6000 души. Компанията произвежда около 100 далекобойни ракети Flamingo месечно и стотици FP-1 и FP-2 дрона дневно.

Колкото до ракетата "Фламинго" самата компания в момента я описва като ракета с обсег до 3000 км и полезен товар до 1150 кг.

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