Няма последствия от украинските дронове, но ни вредят: Путин нарежда, щандовете в Москва се разреждат (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Последствия от такива атаки няма и не може да има, но ни нанасят вреда, разбира се, това е очевидно. Това го знаем и виждаме". Думите са на руския диктатор Владимир Путин и са част от негово изказване, в което обяснява как украинските далекобойни удари са терористични атаки, обаче нямали значение за силата на Руската федерация. Путин обаче побърза и с рецепта – трябвало да се укрепи суверенитетът на Русия, докато обясняваше как руският икономически растеж вече е "скромен", около 1% (официални данни от Русия сочат 0,6% за първото полугодие на 2026 година) – ОЩЕ: Войната на дронове: Горят руска рафинерия и руски петролен терминал, има данни за много убити (ВИДЕО)

🙈🙉🙊 Putin sees no serious damage from Ukrainian attacks



“There are no critical consequences from attacks on Russian infrastructure, there haven’t been any, and there cannot be any. But they do, of course, cause us harm. That is obvious,” the dictator said.



Let’s get this… pic.twitter.com/w4RVBB32Po — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Putin:



Ukraine’s terrorist attacks are, of course, causing us harm, but there have not been, and cannot be, any critical consequences. pic.twitter.com/Tn5g7d8fx8 — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

И още: "Въпреки терористичните атаки, за които говорих, нашата търговска инфраструктура действа ефективно и устойчиво", продължи Путин, с признание, че въпросната инфраструктура работела под напрежение. А щетите по търговската и логистична инфраструктура в Русия (да се разбира основно складовете на най-големия руски онлайн търговец Wildberries) щели да бъдат възстановени, "в това число и с държавно участие", увери Путин. И докато уверява, видеоклипчета като долното показват как в Москва вече има магазини за хранителни стоки, чиито щандове изглеждат бедничко именно заради украинските дронове, които не докарват уж последствия с ударите си по рафинерии и петролни терминали и бази. А американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) заключва, че руският диктатор с казаното опитва да изкара нещата така, че Кремъл се грижи за обикновените руснаци въпреки лошия Запад, който ги съсипва – ОЩЕ: Убити, ранени и разрушения след нова масирана руска ракетна атака по Киев и Украйна (ВИДЕО)

Putin:



Despite the recent terrorist attacks, our trade infrastructure is operating efficiently and reliably. pic.twitter.com/EKwwZJX9Dl — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

It looks like Moscow is experiencing a partial shortage of fresh produce in supermarkets due to the fuel crisis. pic.twitter.com/b0qmlzEpH8 — WarTranslated (@wartranslated) August 19, 2026

Отделно - "Комерсант" пише, че освен липса на бензин, Русия вече изпитва недостиг на моторно масло. Ясно е защо – украинските дронове работят. Обсъжда се забрана за износ на този продукт и други петролни продукти. И още – руските власти забраняват големи събития на Червения площад, независимо от какъв характер, става ясно от дневния обзор на ISW.

Друга новина според украински мониторингови канали, които често публикуват разузнавателни и сателитни данни, и която според прочита на Путин хич не е последствие от украинските въздушни атаки, е, че две руски фрегати "Адмирал Макаров" и "Адмирал Есен" са извън строя. Това се случи не заради друго, а след като Украйна порази и подпали куп обекти с безпрецедентна комбинирана атака с ракети, дронове и морски безпилотни системи най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск – ОЩЕ: Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)

Russia's Black Sea Fleet lost two Kalibr carriers in the August 12 strike on Novorossiysk naval base. Frigates Admiral Makarov, the fleet flagship, and Admiral Essen reportedly suffered critical damage and are out of service for at least a year.



Essen's bow was hit, deforming… pic.twitter.com/thlHo3Z8MJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2026

Освен това, в украинските медии излезе новина, че украинската оръжейна компания Fire Point строи завод за твърдо ракетно гориво в Дания. Това е първият обект на Fire Point извън Украйна и първият украински производствен обект за химическа отбрана в НАТО. Този вид ракетно гориво е особено важно за балистични ракети като проекта FP-9, върху който Fire Point работи и който може би наесен ще бъде завършен с действаща ракета, способна да удря цели в Москва. Според известното дотук, една ракета ще се зарежда с 4,5 тона гориво – именно горивото е най-тежката част от всяка ракета. Украинската компанията твърди, че разполага с всички необходими разрешителни за стартирането на завода, който първоначално ще снабдява Fire Point, а по-късно може да снабдява и други компании. Очакваната стойност на проекта се е увеличила от 50 милиона евро на над 150 милиона евро – ОЩЕ:

Какво ще стане, като се върнат руските войници от Украйна?

Отделно, Путин призова Русия да се готви за завръщането на много ветерани от Украйна "с амбиции" от фронта. Длъжностните лица трябва да се подготвят, уточни той на заседание на Съвета за стратегическо развитие на Руската федерация. Путин каза изрично, че тези ветерани ще имат определени амбиции за бъдеща работа.

"Има и друг въпрос, който ще възникне. Това е въпросът за нашите момчета, които се завръщат от линията на съприкосновение след края на специалната военна операция (СВО – гнусното име, с което Путин нарича подпалената от него война в Украйна). Има много хора, те трябва да бъдат наети на работа. Това е сериозна задача, за която трябва да се подготвим предварително", обясни Путин. Междувременно много руски военни, които се завръщат към цивилния живот, вече не могат да си намерят работа. През януари 2026 г. се появи информация, че броят им е достигнал 250 000 души и че в Русия се е образувала "сива зона", състояща се от десетки хиляди хора, които не са се върнали на работа, но не са кандидатствали в специализирани фондове, уточнява руското опозиционно издание The Moscow Times. А дори публично в Русия осъзнават каква беда ще са тези завърнали се войници – ОЩЕ: Водка и отчаяние - оцелелите руски войници са престъпници-убийци: Сепаратистки лидер в Украйна осъзна жестокото бъдеще

🤣 Well, Russians are screwed! Putin says the country should prepare for soldiers returning from the “special military operation”



“They’ll need jobs, too. They’ll come back with healthy ambitions and so on,” the war criminal said.



The phrase “healthy ambitions” is particularly… pic.twitter.com/Y0JUIUmcGg — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Украйна: Мисли за бъдеще без Зеленски

Същевременно, в Украйна вълненията заради бившия министър на отбраната и бивш министър на дигитализацията Михайло Федоров не стихват. Протестите в негова подкрепа вече се обърнаха към призив за избори за нов президент, макар Украйна да продължава да води пълномащабна война в Русия, да има военно положение и да е ясно, че при такава ситуация няма начин да се осигури изцяло сигурността на изборния процес. В групи в Телеграм, подкрепящи протестите, обаче се появиха разграничения – че Федоров и група от предствители на „Слуга на народа“, партията на Володимир Зеленски, която почна да гравитира към бившия украински военен министър, преследват политически цели. Не протестираме, за да има борба за власт, а за да има демокрация, е основният аргумент за разграничение. Все още няма и нито една от по-големите украински медии, която да започва да възприема систематично появила се в големи западни медии реторика с внушения, че Федоров може да предизвика голяма политическа промяна в Украйна – Още: "Сериозен ултиматум" към Зеленски: Протестиращи в Украйна подеха призива на Федоров за избори (ВИДЕО)

🚨 JUST IN: Ukrainians demand Zelensky step down



Former Defence Minister Mykhailo Fedorov has called for elections to be held despite the war. His video address came just hours after Zelensky officially nominated Yevhen Khmara to head the Defence Ministry.



Protesters in Kyiv… pic.twitter.com/yTD3PzV77H — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 99 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 19 август е имало 234 бойни сблъсъка спрямо 239 на 18 август. Руснаците са хвърлили 330 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 28 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3118 изстреляни снаряда, като тук разликата е с 50 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 459 FPV дрона, което е с около 680 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukraine's 422nd Unmanned Systems Regiment continues targeting Russian logistics in the south with HORNET strike drones. #Ukraine pic.twitter.com/WDmBCB6Gxl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2026

Ukrainian MiG-29MU1 aircraft struck Russian positions containing personnel with GBU-62 bombs. #Ukraine pic.twitter.com/uwM4RMbQjD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2026

Пак Покровското направление е било най-горещото на фронта – 26 руски пехотни атаки са били спрени там според официалната украинска информация. Още 24 са били организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, както и 4 откъм Часов Яр към Константиновка, т.нар. Краматорско направление. Северно от Константиновка, в Славянското направление са станали 19 руски пехотни атаки, а в Лиманското – 11. Не е имало обаче нито една руска пехотна атака в Купянското направление, но в Южнослобожанското, в района на Вовчанск и селата южно от него, са били 17. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 11 руски пехотни атаки.

ОЩЕ: Глупостта на Тръмп помага на Путин да воюва в Украйна за по-дълго време (ОБЗОР – ВИДЕО)

Z-каналите пак се развълнуваха заради Мала Токмачка. "Военкор Котенок" обяви, че селото най-после е превзето от руската армия, "Борис Рожин" също се развълнува, че е вярно, но украинският проект Deep State информира чрез картите си за фронта, че има руски позиции само в източната част на селото. "Реалната ситуация е по-различна", признава и Z-каналът "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Според канала, нямало от няколко седмици геолокализирани видеокадри от Мала Токмачка, които да потвърждават руско присъствие в цялото село: „Няма и информация за разчистването на поправителна колония № 88, която украинските сили отдавна използват като основен отбранителен пункт в този район. Като се има предвид това, очевидно е преждевременно уверено да се обявява селото за освободено“. Руското военно министерство също още не се е похвалило за пореден път, че армията на Путин е превзела селцето – ОЩЕ: По-дълго от Картаген и Ленинград: Малко село в Украйна се превърна в кошмар за руската армия

A machine gun platoon commander from the anti-aircraft battery of the 114th Separate Territorial Defense Brigade comments on shooting down a Shahed drone. pic.twitter.com/lEwX4ggZPo — WarTranslated (@wartranslated) August 19, 2026