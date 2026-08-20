София поиска детайлна оценка от БНТ за кандидатурата си за Евровизия 2027

Столична община е изпратила официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия 2027. Общината настоява за детайлна информация по всеки от критериите, използвани при оценяването на кандидатурите, включително мотивите за поставените оценки, съобщиха от градската управа.

София иска също съгласие да представи публично онези елементи от кандидатурата си, които не са засегнати от подписаното споразумение за конфиденциалност.

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"София ще помогне с каквото може, за да бъде Евровизия 2027 успех за България. Но имаме и въпроси. Прозрачността не пречи на успеха. Напротив - тя създава доверие.", каза кметът Васил Терзиев.

Искането идва в контекста на процедура, при която кандидатите са обвързани с изисквания за конфиденциалност и публично не са достъпни нито пълните кандидатури, нито оценките по отделните критерии. Това ограничава възможността да бъде направен независим и съдържателен анализ на резултата и оставя пространство за предположения относно причините, довели до избора на Бургас.

От Столична община заявяват, че обратната връзка от БНТ е необходима, за да може София да оцени реално представянето си, да идентифицира областите, в които има нужда от развитие, и да използва натрупания опит при бъдещи кандидатури за домакинство на международни събития.

"Към момента нямаме достъп до оценките и мотивите зад тях именно заради ангажиментите за конфиденциалност, които поехме в рамките на процедурата. Затова поискахме от БНТ конкретна обратна връзка – за да направим обективен анализ на представянето си и да надградим постигнатото. Не смятаме, че Евровизия трябва да се превръща в междуградска борба, а в съвместна възможност за България", заяви заместник-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова.