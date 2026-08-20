Натискът се засилва: Пореден шеф във ФИФА оттегли подкрепата си за Джани Инфантино!

Натискът върху президента на ФИФА Джани Инфантино продължава да нараства преди изборите през 2027 година. Един от осемте вицепрезиденти на световната футболна централа – унгарецът Шандор Чани, официално оттегли подкрепата си от Инфантино и обяви, че вече няма доверие в неговото управление.

Чани, който е президент на Унгарската футболна федерация и член на Съвета на ФИФА, е уведомил Инфантино за позицията си с писмо, изпратено във вторник. Решението му идва в момент, в който все повече високопоставени представители на световния футбол се дистанцират от настоящия президент на организацията.

Шандор Чани е загубил доверието си в президента на ФИФА

#19ago | El vicepresidente del Consejo de la FIFA y presidente de la Federación Húngara de Fútbol, Sandor Csanyi, anunció que retira formalmente su apoyo al presidente del organismo, Gianni Infantino. https://t.co/Ybxf6fTV3o — El Nacional (@ElNacionalWeb) August 20, 2026

Унгарският футболен ръководител използва изключително остър тон към президента на ФИФА.

„Загубих доверието, което преди имах във вас“, пише Чани. Той допълва, че убеждението му, че Инфантино може да продължи да ръководи ФИФА успешно и ефективно според ценностите, върху които преди това са изградили сътрудничеството си, е било сериозно разклатено.

Според Чани последните събития във ФИФА показват проблеми с прозрачността, комуникацията, професионалната преценка и начина на управление на организацията. Основната причина Чани окончателно да оттегли подкрепата си е раздялата на ФИФА с главния оперативен директор Кевин Ламур.

„Последната капка беше неочакваното уволнение на Кевин Ламур“, заявява унгарецът в писмото си до Инфантино. Ламур публично се противопостави на спорния проект, свързан с допускане на частни инвеститори до част от търговския бизнес на ФИФА и приходите от големите турнири, включително Световното първенство. В крайна сметка планът беше изоставен след сериозна съпротива.

Ламур твърдеше, че служители на ФИФА са били подвеждани относно начина, по който проектът е бил подготвян, и публично се дистанцира от инициативата. На 17 август ФИФА потвърди раздялата с високопоставения си ръководител.

Петима от осемте вицепрезиденти вече са се противопоставили на Инфантино

Решението на Шандор Чани далеч не е изолиран случай. Петима от осемте вицепрезиденти на ФИФА вече са се противопоставили на действията на Инфантино, според информацията на „Гардиън“. Сред тях са президентът на УЕФА Александър Чеферин, президентът на Азиатската футболна конфедерация Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа и ръководителят на CONCACAF Виктор Монтаглиани.

Подкрепата си са оттеглили и отделни национални федерации. Уелс стана първата, която официално се дистанцира от кандидатурата на Инфантино, а впоследствие подобни позиции заеха Черна гора и Израел. Президентът на Черногорската футболна федерация Деян Савичевич също поиска сериозен преглед на действията на ръководството на световната футболна централа.

Въпреки растящата опозиция Джани Инфантино все още разполага със значима подкрепа в световния футбол. Зад него към момента остават Африканската футболна конфедерация (CAF) и южноамериканската CONMEBOL. Президентът на CAF Патрис Мотсепе подчерта, че евентуална промяна на върха на ФИФА трябва да бъде решена чрез демократичен вот на членуващите федерации.

Инфантино се подготвя да се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА през 2027 година, но събитията през последните седмици показват, че за първи път от дълъг период насам той се сблъсква с организирана и все по-сериозна съпротива вътре в световната футболна структура. Оттеглянето на подкрепата от още един вицепрезидент засилва натиска върху Инфантино непосредствено преди решаващия период за бъдещото управление на организацията. Критиките вече не идват само от отделни национални федерации, а от хора, които заемат едни от най-високите позиции в самата ФИФА.

Дали това ще доведе до реална промяна на върха, ще стане ясно при президентските избори през 2027 година, но позицията на Шандор Чани е поредният сигнал, че битката за властта във ФИФА става все по-ожесточена.

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