Глоби до 150 евро за отсъстващи от училище и детска градина дори да са хронично болни: Властта отговори за своя законова идея

"Това не сме го приели, не е разглеждано дори в комисия, не съм се запознал с предложенията". "Не вярвам, че ще се допусне грешката тези хипотези да не бъдат предвидени от законодателя". Така председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) Петър Витанов коментира темата със законодателни предложения точно от ПБ за промяна в Закона за училищното и предучилищното образование. Проблемът е, че има предложение за промяна, което ако бъде прието във вида, в което е предложено, ще направи така, че родители на отсъстващи над 30% от учебното време деца да бъдат глобявани без да се предвидени хипотези като например, че детето е хронично болно – ОЩЕ: Двойни глоби и религия, но без задължителен час на класа: Властта предлага до 150 евро глоба за родители, ако децата отсъстват от градина и училище

Такава недомислица може да се получи и с предлагани промени в Закона за висшето образование – само студенти редовно обучение да могат да вземат стипендии. Само че по този въпрос има и съдебно решение. "Най-вероятно ще бъде съобразено със съдебното решение – при нас действаме по закон и по устав", заяви Витанов – ОЩЕ: "Не е дискриминация, няма пари за всички": Напук на ВАС, властта предлага стипендии да получават само редовните студенти държавна поръчка

"Дайте да говорим за нещо, което е прието", призова Витанов в разговор в Студио Actualno. Какво още каза той по тази тема (след 38:00 минута) и по още много теми – НАУЧЕТЕ В ГОЛЕМИЯ НИ ВИДЕОРАЗГОВОР ТУК!