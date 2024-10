Пак куп пожари в района на руско военно летище - атака с дронове срещу Борисоглебск (ВИДЕО)

Редица пожари са засечени от мониторинговата система на НАСА за отчитане на топлинни петна по земната повърхност в района на Борисоглебск, Воронежка област. Причината е масираната украинска атака с дронове от тази нощ - наред с нея имаше и масирана руска, но няма данни тя да е причинила нещо особено: 105 руски дрона срещу Украйна за нощ: Латвия взема мерки, за да се пази от тях (ОБЗОР - ВИДЕО).

Според официалната сводка на руското военно министерство, само във Воронежка област са свалени 25 украински дрона, а общо над руска територия са 113. За разлика от информацията от украинските държавни военни източници обаче, в руската официална информация никога не се посочва броят на общо засечените изстреляни дронове/ракети, а само колко са свалени.

Вече обаче се появиха допълнителни данни, които показват, че не се е разминало само със сваляне и нищо друго. Видеокадри и снимки сочат, че със сигурност проблеми има - в Борисоглебск има както военно летище, така и авиационен център за обучение, отделно има и складове за съхранение на оръжие. Това руско военно летище е дом на изтребители Су-34 и Су-35 - първият вид е бомбардировач, щурмова авиация и се използва за хвърляне на авиационни бомби, вторият вид е многоцелеви самолет.

Ukrainian drones may have attacked the Borisoglebsk military airfield in Voronezh Region during the night



The strikes reportedly targeted the parking lots of SU-35 and SU-34 aircraft, warehouses with KABs, as well as places where aviation fuel was stored. pic.twitter.com/LR6RLZzBzZ