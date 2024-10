Близо ли е войната в Украйна до край, защото силите на съпротивляващата се на инвазията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин страна привършват, а западните ѝ съюзници не проявяват необходимата политическа воля за решителен обрат? Този въпрос постоянно виси от над 2,5 години.

Пореден информационен тласък "към мир" даде британската медия Financial Times с нов материал. "Множество европейски дипломати, които присъстваха на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналата седмица, казват, че е имало осезаема промяна в тона и съдържанието на дискусиите около потенциално мирно споразумение. Те отбелязват по-голяма откритост от страна на украински официални лица за обсъждане на потенциала за постигане на споразумение за прекратяване на огъня, дори ако руските сили останат на тяхна територия, и по-откровени дискусии сред западните официални лица относно спешността на сделка за мир. Западен служител, информиран за разговорите на Зеленски във Вашингтон, каза, че има предварителни признаци, че Байдън може да се съгласи да ускори статута на кандидатурата на Украйна за членство в НАТО, преди да напусне поста през януари (като гаранция за сигурност сключено мирно споразумение да не бъде нарушено от Путин, каквито примери има достатъчно в миналото" - това е основата на публикацията.

Много бързо украинското външно министерство реагира на материала – "информацията, че се обсъждат компромиси за сключване на мир, е просто фалшива новина. Интересно кой има изгода да разпространява такива фалшиви наративи". Това заяви говорителят на министерството Георгий Тихи.

"От кого се страхуваме – от "модерна Русия", където над 20 млн. души се изхождат на улицата, защото нямат вътрешни тоалетни? От жалката Северна Корея? От Иран – режимът на аятолаха, който не е в състояние да отговори на случващото се в центъра на тяхната столица, когато ключово тяхно прокси бива убито (бел. ред. - става въпрос за убийството на лидера на "Хамас" Исмаил Хания). Атакуват в Солсбъри (бел. ред. - става въпрос за случая "Скрипал") - бомбардирайте Москва. Нападат в Берлин – бомбардирайте Москва. Ако го бяхме направили, никога нямаше да атакуват Украйна. Ако направим това, което трябва, за да си отиде режимът (на Путин), тогава руският народ ще издигне паметник на европейските освободители – както и иранците биха направили в Техеран (ако режимът на аятоласите бъде свален)". Тези думи излязоха от устата на украинския депутат Олексий Гончаренко и то в реч пред Европейския парламент. Гончаренко влезе в украинския парламент през 2014 година като част от блока на предишния украински президент Петро Порошенко, сега вече е независим народен представител, син на бившия кмет на Одеса Олексий Костюсиев.

