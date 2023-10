18 бомби и 7 дрона: Руснаците пак атакуваха жилищни райони на Украйна (ВИДЕО)

"Нощта отново беше неспокойна. Врагът отново използва атаки с безпилотни самолети и тактическа авиация, изпращайки управляеми бомби в Херсонска област", каза Хуменюк.

По думите ѝ, цитирани от УНИАН, има нанесени щети както по болница, така и по обекти от критичната инфраструктура. "Вражеският терор е очевиден", отбеляза тя.

Around 10:00 o clock this morning, Russia fired at a transport company in Kherson, said Oleksandr Prokudin, head of the Regional Military Administration. Four people are known injured of which two are in serious condition. pic.twitter.com/4GP8VgjKD1