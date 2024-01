4 новородени са загинали в пожар в родилно отделение в Баку (ВИДЕО)

Разследването на пожара е под прякото наблюдение на президента на Азербайджан Илхам Алиев и вицепрезидентката и негова съпруга Мехрибан Алиева, посочи главният прокурор на страната, като увери, че всички виновни ще бъдат изправени пред правосъдието.

Според съвместно изявление на главния прокурор, министерството на извънредните ситуации и местните здравни власти „четири новородени са починали, а трима души са се натровили с газ при пожар в Републиканската централна неонатология на Баку“, пояснява Франс прес.

По данни на същите източници пожарът е бил потушен и е започнало разследване за нарушаване на нормите за безопасност и за небрежност, довела до смъртта на две или повече лица.

Първите заключения от разследването са, че пожарът е започнал от електрическата инсталация, обяви главният прокурор, цитиран от официалната новинарска агенция АЗЕРТАДЖ, допълва АФП, цитирана от БТА.

“В помещенията има електрически уреди, кувьозите също се захранват с електричество. Предполагаме, че е имало проблем при свързването им към мрежата, при използването им и при тяхната работа”, каза той. “Аутопсията ще покаже дали бебетата са починали от изгаряне или са се задушили при пожара”, допълни прокурорът.

A fire broke out in the Perinatal Center in #Baku, 4 newborns are reported dead, and 6 babies are hospitalized. pic.twitter.com/rTV7pTIBXG