Прогноза за времето - 31 октомври 2026 г. (събота)

През следващото денонощие ще бъде облачно. На много места, главно в западните и централните райони, ще има превалявания от дъжд. В западната част на Дунавската равнина ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в Източна България – слаб от източната четвърт. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, максималните - между 10° и 15°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната – около 11°.

Атмосферното налягане е около и малко по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Дъжд в планините

В планините ще бъде облачно. Главно в масивите в Западна и Централна България ще вали дъжд, над 1800 метра – сняг. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

Облачно по морето

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ