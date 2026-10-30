Най-важните новини за деня: 30 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 30 октомври 2026 г.

БОЙКО БОРИСОВ ПОДКРЕПИ ГЮРОВ ЗА БАЛОТАЖА

Бившите премиери Бойко Борисов, Иван Костов, Николай Денков, президентът в периода 2012-1017 г. Росен Плевнелиев, кметът на София Васил Терзиев, бивши министри, висши офицери от резерва и запаса, както и дипломати и общественици призоваха избирателите да гласуват за Андрей Гюров на предстоящия в неделя балотаж на президентските избори. Те излязоха с общ документ.

ЙОТОВА С ПЪРВИ КОМЕНТАР ЗА ПОДКРЕПАТА НА БОРИСОВ ЗА АНДРЕЙ ГЮРОВ

Подкрепата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев няма да промени очакванията на Илияна Йотова за балотажа. Това заяви кандидатът за президент в интервю за bTV. По думите ѝ решението на Борисов е негов личен избор, а тя и кандидатът ѝ за вицепрезидент Кирил Вълчев разчитат на подкрепата на избирателите, без значение от политическите им предпочитания.

"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ": ЙОТОВА ЛЪЖЕ. КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА ОТ РАДЕВ, Е ПРЕДЛОЖИЛА ПОМИЛВАНЕТО НА ПЕТРИЧКИЯ ЕСКОБАР (ВИДЕО)

Председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова обвини Илияна Йотова, че е излъгала по време на президентския дебат с Андрей Гюров за помилването на Огнян Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Според нея медицинската комисия, на която Йотова се позовава в своя защита, не е предлагала помилването на осъдения наркотрафикант. Решението е било предложено от Комисията по помилванията към президентската институция, назначена с указ на Румен Радев.

КОЙ ПОБЕДИ В ДЕБАТА ЙОТОВА-ГЮРОВ И КОЙ ЗАГУБИ: АНАЛИЗ НА ПОЛИТОЛОЗИ

В един такъв дебат всеки отбор си представя, че неговия човек е спечелил, но е достатъчно е да се видят реакциите на инфлуенсърите на ПП-ДБ - още преди час и половина бяха доста критични към представянето на Андрей Гюров. Това заяви социологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" след края на дебата Илияна Йотова-Гюров, съобщава "24 часа". Според него, Йотова е била по-уверена. И като присъствие, и като излъчване тя е задавала тона на дебата. Още: Гюров към Йотова: Вие обадихте ли се на Путин? Той вдигна ли ви?

АНАЛИЗ СЛЕД ДЕБАТА ЙОТОВА-ГЮРОВ: ЩЕ НАКАРА ЛИ ХОРАТА ДА ОТИДАТ ДА ГЛАСУВАТ?

Ще повиши ли избирателната активност на втори тур дебатът между кандидат-президентите Илияна Йотова и Андрей Гюров, който се проведе снощи по обществената телевизия. Тази тема коментираха в сутрешния блок на Нова телевизия журналистът Силвия Великова и бившият евродепутат от ВМРО Ангел Джамбазки след като на първи активността беше рекордно ниска. Припомняме, че по данни на ЦИК към 20.00 ч. на първи тур на президентския вот активността е била 22.98%

КАКВО КАЗАХА И КАКВО НЕ ЙОТОВА И ГЮРОВ ПО ВРЕМЕ НА ДЕБАТА? АНАЛИЗ НА ТЕОДОР СЛАВЕВ (ВИДЕО)

Имахме двама кандидати, които показаха различен стил и различна степен на подготовка, което е обяснимо. Това заяви в предаването Студио Actualno политологът Теодор Славев, коментирайки единствения телевизорен дебат в ефира на обществената телевизия между Илияна Йотова и Андрей Гюров.

"АКО ГЮРОВ СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ - НЯМА ДА ИМАМЕ НОВ ВСС": ПЕТЪР ВИТАНОВ ЗА ЗАЛОГА НА ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ВОТ

"Ако Гюров стане президент - няма да имаме нов ВСС, защото ще бъде торпилиран. За мен няма никакво съмнение за разбирателство между хора от ПП и "Ново начало". Това каза в сутрешния блок на Нова телевизия председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в отговор на въпрос дали сблъсъкът Йотова-Гюров има по-голям залог от президентския мандат.

СЛУЧАЯТ С АГИТАЦИЯТА НА РАДЕВ: ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ПРЕССЛУЖБА СЕ ГАВРИ С АНДРЕЙ ГЮРОВ И ГЕОРГИ КАНДЕВ

"След като щабът на Гюров и Кандев все още смята, че премахването на публикации ще им помогне в предизборната кампания, Правителствената информационна служба ще им окаже тази подкрепа и премахва от интернет-страницата на Министерския съвет и от профила на институцията в Meta публикациите, свързани с този медиен брифинг". Това гласи ключовата част от кратка позиция, изпратена от Правителствената пресслужба.

АГИТАЦИЯ ОТ ПРЕМИЕР: ПРЕСЦЕНТЪРЪТ НА МС НЕ ДАВА НИТО ЕДИН "ЯСЕН ФАКТ" ДЕНКОВ ДА Е ДЕЙСТВАЛ КАТО РАДЕВ

"Спомнете си назад – могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни по време на министър-председателя Денков как се е процедирало по тези въпроси". Така в късния следобед на 27 октомври премиерът Румен Радев прехвърли топката към предишно управление, за да излезе от скандала с медиите, който пресслужбата му успя да забърка. Той отказа да нарече "грешка" изявлението на пресцентъра на Министерски съвет в отговор на агитацията на министър-председателя за Илияна Йотова между двата тура на президентските избори. Вместо това отправи обвинение към свой предшественик на поста - Николай Денков от "Продължаваме промяната", без да посочва конкретни доказателства.

ФРАНЦИЯ ПОДСКАЗА СЪС СНИМКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ КАКВО ДА ГЛЕДАТ ОТ АТАКАТА СРЕЩУ КОРАБА КРАЙ КАЛИАКРА (ВИДЕО)

Френските военноморски сили публикуваха кадри, заснети от самолета за далечно морско наблюдение Atlantique 2 ("Атлантик 2"), който засече три надводни дрона, участвали в нападението срещу контейнеровоза CONTSHIP JET на 17 мили източно от нос Калиакра. Атаката бе извършена на 28 октомври, като беше петата в изключителната икономическа зона на България в Черно море през октомври 2026 г. Още в същия ден Министерството на отбраната потвърди, че ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет - отчете ни са били общо три попадения върху кораба.

ЧЕТИРИ ЖЕНИ-БИВШИ МИНИСТРИ ВМЕСТО МЪЖЕТЕ НА ЗАПАД: УКРАЙНА ДА ПОЛУЧИ ЗАМРАЗЕНИТЕ РУСКИ ПАРИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Четирима бивши министри от Обединеното кралство, Германия, Франция и Канада призоваха ЕС да постави замразените руски суверенни активи под контрола на Европейския съюз и да ги даде на Украйна, за да може да се защитава срещу руската агресия, да защитава и Европа. Според тяхната оценка Украйна е изправена пред тежка зима под руски бомбардировки, като същевременно се е появил недостиг от 70 милиарда евро в украинския бюджет за 2027 година. Без допълнителна помощ способността на Киев да се защитава ще бъде сериозно подкопана, смятат те.

НИТО МИР, НИТО ВОЙНА: ПЕТРОЛНИЯТ ПАЗАР СЕ ГОТВИ ЗА ПАТОВА СИТУАЦИЯ С ИРАН

Петролният пазар възприема бъдещето на конфликта с Иран като дилема с два изхода: или Техеран и Вашингтон постигат споразумение – в рамките на дни, а не месеци – или се насочват към продължителен и ескалиращ конфликт. Тъй като липсват признаци за мир, пазарът очаква нов кръг от военни действия – възможно е дори още следващата седмица, след междинните избори в САЩ.

ТЕОДОРА МАРКОВА: ЗА ГНЕВА НА МЛАДИТЕ, БЪЛГАРСКОТО КИНО И СПОРА ОКОЛО „ПОД ПРИКРИТИЕ“ (ВИДЕО)

В нашия договор е записано, че ние отдаваме правата си върху тези елементи - библията и пилотния епизод, където се поставят основите на сериала, основният конфликт, героите, техните взаимовръзки, развитието между тях за срок от 10 години, които изтекоха през 2020-та година.