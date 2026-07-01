7 юли: В Рига може да има сценарий за "руски майдан". Путин свика спешно съвещание за Калининград (ВИДЕО)

На 7 юли, вторник, в латвийската столица Рига е обявен масов протест в подкрепа на театър "Чехов". Протестът е предизвикан от решението на латвийските власти да премахнат руския език от табелите, плакатите, програмите, официалния уебсайт и страниците в социалните медии на театъра. Рускоезичните представления обаче ще продължат, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA.
Според различни оценки, от 34% до 44% от жителите на Рига са рускоезични. Беларуската медия поставя и въпросът дали това няма да се превърне в хибридна операция?
🇱🇻 Has Russia's hybrid operation in Latvia begun?— NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026
A mass rally in support of the Chekhov Theatre has been announced in Riga for next Tuesday. The protest was triggered by the authorities' decision to remove the Russian language from the theater's signs, posters, programs,… pic.twitter.com/Ao6vVwNfYw
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Междувременно, руският диктатор Владимир Путин свика спешно съвещание за Калининград - на Съвета за сигурност на Руската федерация. Необичайното е, че това съвещание се провежда в сряда, а обикновено такива заседания се правят в петък и по видеоконферентна връзка. Като основна тема на заседанието беше обявено социално-економическото развитие на руския ексклав, като думата за социалната политика беше дадена на вицепремиера Татяна Голикова. Само че всъщност заседанието се фокусира върху факта, че руският анклав граничи с държави-членки на НАТО - Полша и Литва:
⚡️Putin urgently convened the Security Council over Kaliningrad— NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026
On the table — “top secret” red folders. We suggested what might be inside them.
Usually, such meetings are held on Fridays and via video link, but this time they were gathered on Wednesday and in person.… pic.twitter.com/4YsVNd4I47
Всичко това става на фона на продължаващите проблеми с горивата в Русия, предизвикани от палещите рафинерия след рафинерия в Руската федерация далекобойни украински дронове. Днес, дори в Тула, има пожар в рафинерия, макар засега да няма потвърждение за удар с дронове, за разлика от ситуацията в Уфа - Още: На крачка от Русия: Франция, Полша и Литва вдигат армията в най-опасното място за НАТО
Krasnodar, RF. A Russian man was not allowed to fill a 10-litre jerrycan; the fuel crisis is gathering pace. pic.twitter.com/hV0K1W75JR— WarTranslated (@wartranslated) July 1, 2026
Video from Irkutsk, Russia shows the impact of the fuel shortage.— Clash Report (@clashreport) July 1, 2026
Blank fuel price displays at a Gazpromneft station, long queues for gasoline, and severe traffic congestion as vehicles line roads leading to gas stations.
Irkutsk is about 4,200 km east of Moscow. pic.twitter.com/AohBavg1gU
It is also reported that there has been a fire in the vicinity of the oil refinery in Tula, Russia, but that it was not caused by a drone or missile strike. pic.twitter.com/QoFlLNfs9q— WarTranslated (@wartranslated) July 1, 2026
Ukraine says it struck two Russian targets deep behind the front lines: an oil refinery in Ufa (over 1,300 km away) and a missile components facility in the Penza region (about 600 km away). pic.twitter.com/zhLLdtIw3e— Clash Report (@clashreport) July 1, 2026