Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

7 юли: В Рига може да има сценарий за "руски майдан". Путин свика спешно съвещание за Калининград (ВИДЕО)

01 юли 2026, 17:30 часа 658 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
7 юли: В Рига може да има сценарий за "руски майдан". Путин свика спешно съвещание за Калининград (ВИДЕО)

На 7 юли, вторник, в латвийската столица Рига е обявен масов протест в подкрепа на театър "Чехов". Протестът е предизвикан от решението на латвийските власти да премахнат руския език от табелите, плакатите, програмите, официалния уебсайт и страниците в социалните медии на театъра. Рускоезичните представления обаче ще продължат, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA.

Според различни оценки, от 34% до 44% от жителите на Рига са рускоезични. Беларуската медия поставя и въпросът дали това няма да се превърне в хибридна операция?

Още: Латвийското разузнаване подсказа за руски провокации срещу Прибалтика или Полша (ВИДЕО)

Междувременно, руският диктатор Владимир Путин свика спешно съвещание за Калининград - на Съвета за сигурност на Руската федерация. Необичайното е, че това съвещание се провежда в сряда, а обикновено такива заседания се правят в петък и по видеоконферентна връзка. Като основна тема на заседанието беше обявено социално-економическото развитие на руския ексклав, като думата за социалната политика беше дадена на вицепремиера Татяна Голикова. Само че всъщност заседанието се фокусира върху факта, че руският анклав граничи с държави-членки на НАТО - Полша и Литва:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Всичко това става на фона на продължаващите проблеми с горивата в Русия, предизвикани от палещите рафинерия след рафинерия в Руската федерация далекобойни украински дронове. Днес, дори в Тула, има пожар в рафинерия, макар засега да няма потвърждение за удар с дронове, за разлика от ситуацията в Уфа - Още: На крачка от Русия: Франция, Полша и Литва вдигат армията в най-опасното място за НАТО

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Литва Калининград хибридна атака
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес