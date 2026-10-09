71 евродепутати искат всички руски домове на културата в Европа да ги няма (ВИДЕО)

71 членове на Европейския парламент са се обърнали към институциите на ЕС и държавите членки с призив за съвместен европейски отговор на дейността на руските домове в Европа, които са собственост на руската агенция „Россотрудничество“, пише най-големият и най-популярният информационен уеб портал в Литва Delfi.lt. Парламентаристите предлагат да се намерят начини за спиране на тяхната дейност и да се направи оценка на техния правен и финансов статус.

Украинската медия UA.NEWS допълва, че резолюцията е инициирана от литовския евродепутат Раса Юкнявичене и е изпратена до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Същевременно законодателите отбелязаха, че формално решението за затваряне на отделни клонове остава в юрисдикцията на националните органи на страните от ЕС, като 71-те евродепутати призовават ръководството на ЕС да предприеме мерки за спиране на дейността на „руските домове“ в държавите членки на ЕС.



Въпросът е отразен и от беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. ОЩЕ: Нов метод на изтезание: В руските центрове за задържане тормозят сексуално украински мъже

🇪🇺 EU lawmakers are calling for the closure of all “Russian Houses” across the European Union A group of 71 Members of the European Parliament has urged EU leaders to shut down Russian cultural centers that are still operating in 15 member states. The initiative's author, Lithuanian MEP Rasa Juknevičienė, argues that the Kremlin uses these so-called “Russian Houses” not only to promote Russian culture but also as tools of political influence and information operations. Meanwhile, Rossotrudnichestvo, the Russian government agency running the network, is already under EU sanctions. Although the decision to close such centers formally rests with national governments, the lawmakers are calling for a unified EU-wide mechanism. The move comes after reports that the “Russian House” in Berlin was recently shut down. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Инструменти за хибридно влияние

Евродепутатите определиха тези центрове като инструменти за „хибридно влияние“ и „координатори на чуждестранни операции, насочени към манипулиране на информация“.

Европейският парламент също така подчерта, че организацията-чадър на „Руските домове“ – „Россотрудничество“ – е обект на санкции от Европейския съюз.

В документа се отбелязва, че „Руските домове“ продължават да функционират в 15 страни от ЕС, включително Белгия, Германия, Франция, Австрия и Испания. ОЩЕ: Атлантическият съвет на България иска закриването на Русский дом в София