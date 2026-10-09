Убийството на Илиян Филипов:

71 евродепутати искат всички руски домове на културата в Европа да ги няма (ВИДЕО)

09 октомври 2026, 14:22 часа 833 прочитания 0 коментара
Снимка: European Union 2026 - Source: EP
71 евродепутати искат всички руски домове на културата в Европа да ги няма (ВИДЕО)

71 членове на Европейския парламент са се обърнали към институциите на ЕС и държавите членки с призив за съвместен европейски отговор на дейността на руските домове в Европа, които са собственост на руската агенция „Россотрудничество“, пише най-големият и най-популярният информационен уеб портал в Литва Delfi.lt. Парламентаристите предлагат да се намерят начини за спиране на тяхната дейност и да се направи оценка на техния правен и финансов статус. 

Украинската медия UA.NEWS допълва, че резолюцията е инициирана от литовския евродепутат Раса Юкнявичене и е изпратена до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

Същевременно законодателите отбелязаха, че формално решението за затваряне на отделни клонове остава в юрисдикцията на националните органи на страните от ЕС, като 71-те евродепутати призовават ръководството на ЕС да предприеме мерки за спиране на дейността на „руските домове“ в държавите членки на ЕС.

Въпросът е отразен и от беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. ОЩЕ: Нов метод на изтезание: В руските центрове за задържане тормозят сексуално украински мъже

Инструменти за хибридно влияние

Евродепутатите определиха тези центрове като инструменти за „хибридно влияние“ и „координатори на чуждестранни операции, насочени към манипулиране на информация“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Европейският парламент също така подчерта, че организацията-чадър на „Руските домове“ – „Россотрудничество“ – е обект на санкции от Европейския съюз. 

В документа се отбелязва, че „Руските домове“ продължават да функционират в 15 страни от ЕС, включително Белгия, Германия, Франция, Австрия и Испания. ОЩЕ:  Атлантическият съвет на България иска закриването на Русский дом в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЕП Русия Евродепутати руско влияние хибридна атака антируски санкции
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес