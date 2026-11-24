Турция разработва механизъм за осигуряване на безопасно преминаване на търговски кораби в Черно море и за поддържане на износа на храни и селскостопански продукти, заяви на 23 ноември нейният пратеник в ООН, предаде Hurriyet daily news. В обръщение към брифинг на Съвета за сигурност на ООН относно енергийната инфраструктура на Украйна и доставките на храни в Черно море, Ахмет Йълдъз предупреди, че атаките срещу търговски кораби, пристанища и енергийни съоръжения заплашват живота на цивилното население, регионалната стабилност и международната търговия.

Турция ще се опре на опита си със зърното

„Надграждайки опита си с Инициативата за зърно в Черно море, ние вярваме, че подобен механизъм би служил на интересите на всички и особено на страните, които са най-зависими от тези доставки“, каза той.

Йълдъз заяви, че Турция ще използва контактите си със страните и опита си в медиацията, за да помогне за осигуряването на трайна стабилност в Черно море.

Инициативата, постигната с посредничеството на Турция и Организацията на обединените нации през юли 2022 г., позволи на търговски кораби да превозват зърно и други хранителни продукти от три украински пристанища през морски хуманитарен коридор.

Това позволи износа на близо 33 милиона тона храна, преди Русия да се оттегли през юли 2023 г.

Атаките пречат на зърното да достигне международни пазари

Последните турски усилия идват на фона на предупреждения на представители на ООН, че атаките срещу корабоплаването пречат на зърното да достигне до международните пазари. Изпълнителният директор на Световната хранителна програма Люк Линдберг заяви на същата среща, че до средата на октомври броят на корабите за превоз на пшеница и царевица, преминаващи през Босфора, е бил с 63% по-малък, отколкото в същия момент през 2025 г. Около 10 милиона тона руска и украинска пшеница може да не достигнат световните пазари тази година, предупреди той - достатъчно, за да изхранят приблизително 44 милиона души. „Зърно има налично, но не достига до хората, които се нуждаят от него“, каза Линдберг. ОЩЕ: На среща с постоянния представител на САЩ в НАТО: Радев обсъди сигурността в Черно море и модернизацията на армията ни