Русия разрушава и възстановява наново гарнизона си в Каменка, намиращ се на около 60 км от границата с Финландия, показват сателитни снимки, получени от престижното финландско издание Yle. В базата е разположена 69-а моторизирана стрелкова дивизия, която все още е в процес на укрепване. Спътниковите кадри сочат, че през тази година Руската федерация е разрушила много сгради в гарнизона си и е започнала ново строителство. Досега нито в Русия, нито в западните страни е било съобщавано за тези строителни работи.

Още: Украйна: Русия произвежда по една балистична ракета на всеки пет часа и увеличава темпото

Каменка се намира на Карелския провлак и е била известна като Каукярви, когато районът е принадлежал на Финландия. След края на Зимната война (1939-1940 г.) Финландия отстъпва на Съветския съюз целия Карелски провлак, включително района на Каукярви. Финландското население е евакуирано във вътрешността на страната. В периода 1941 – 1944 г., когато се води Втората световна война, финландските войски временно си връщат контрола над района през лятото на 1941 г., но през лятото на 1944 г. Червената армия пак го завзема. На 19 септември 1944 г. е сключено Московското примирие и Финландия окончателно отстъпва територията на СССР, което по-късно е затвърдено и с Парижкия мирен договор от 1947 г. През януари 1949 г. с указ на съветските власти бившето финландско селище Каукярви официално е преименувано на Каменка.

Какво показват сателитните снимки?

В южната част на гарнизона на руснаците са съборени десетки гаражи за превозни средства и сгради за техническо обслужване, както и две столови и две казарми. Марко Еклунд, бивш офицер от финландското военно разузнаване, казва пред Yle, че някои от сградите вероятно са стояли празни от дълго време.

Още: Хакери разкриха: Над 1100 непълнолетни руснаци може да са загинали на фронта в Украйна досега

Изданието съобщава също, че се изгражда нов център за бойно и стрелково обучение с оградени стрелбища. Еклунд допълва, че наблизо са изкопани водоеми за гасене на пожари.

„Когато имаш хиляди войници, обучението с бойна стрелба трябва да бъде нещо като индустриална конвейерна операция“, казва бившият разузнавач.

Дивизия в процес на създаване

През 2024 г. Русия възстанови Ленинградския военен окръг и заяви, че ще укрепи силите си, разположени срещу скандинавските държави. Yle съобщава, че броят на войските в близост до Финландия постепенно ще се увеличи многократно.

Още: Норвегия, Швеция, Дания, Финландия и Исландия ще имат обща отбрана

🇷🇺🇫🇮 Yle publikuje zdjęcia satelitarne rosyjskiego garnizonu Kamenka znajdującego się ok. 60 km od granicy z Finlandią. Według mediów wyburzono tam liczne stare budynki (dwie stołówki, koszary, kilkanaście hangarów i obiektów technicznych) i rozpoczęto budowę nowych. Na terenie kompleksu powstaje https://t.co/IUuIKcGTUd. centrum szkolenia bojowego i strzeleckiego. Garnizon to kluczowa baza 69. Dywizji Zmechanizowanej – najsilniejszego rosyjskiego zgrupowania lądowego skierowanego przeciwko Finlandii. — WarNewsPL (@WarNewsPL1) November 23, 2026

От края на 90-те години в Каменка е разположена бригада от около 4400 войници. Планира се новата дивизия да наброява до 11 000 души, като тя все още е в процес на формиране. Войските от дивизията се сражават в Украйна.

Православната църква за войниците е почти завършена, съобщава още финландската медия, позовавайки се на телевизия „Виборг“. В нея ще бъдат поставени плочи с имената на войниците, загинали в Украйна.

„Газпром“ е свързал 22 жилищни блока с около 1600 апартамента към газопреносната мрежа тази есен, съобщи „Интерфакс“. Според Yle в района на гарнизона живеят около 8000 души.

Още: Теглят към руски води ударения кораб край Финския залив: Колко е безопасно? (ВИДЕО)

В подгарнизона Кириловско, на около 8 км на изток, все още не е ясно за какво служи голям нов комплекс, отчита Еклунд.

Финландия се присъедини към НАТО през 2023 г., а Москва определи натрупването на войски близо до границите като отговор на членството на страната и на съседна Швеция в Алианса.

Yle също така съобщи за нови строителни работи в гарнизоните около Петрозаводск, което сочи към трайно разширяване на руските сухопътни сили в близост до Финландия: От "военна пустош" до плацдарм за атака срещу НАТО: Какво готви Русия на прага на Алианса? (ВИДЕО).

Твърди се, че има руски прокурорски оценки за това как една пета от военните средства се губят поради корупция. Каналът в Telegram, наречен „Северни“, твърди, че злоупотреба с държавни средства е забавила изграждането на гарнизон за 22-ри полк, но Yle посочва, че изследователите разглеждат канала като украинска информационна операция.

Още: Финландия спешно звъни на Украйна, след като тя за пръв път порази руски военен кораб във Финския залив